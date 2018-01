Guaraní se probó ante Mojomi en su primer amistoso de pretemporada

Guaraní Antonio Franco tuvo esta tarde su primer amistoso de pretemporada y si bien el rival, Mojomí de Santa Rita, elenco que participa en la liga obereña de fútbol está muy lejos del nivel, tampoco hubo mayores diferencias. La Franja se impuso en ambos partidos, que constaron de dos tiempos de 30 minutos en donde a primer turno jugaron los suplentes y luego los habituales titulares.

En el primer caso, un elenco juvenil que tuvo minutos de Gola en el arco, Da Silva, Casapava, Galarza y Dario Cardozo entre otros, fue el que ganó por la mínima diferencia con un tanto de Guido Da Silva. Mojomi, que participa de la LIga Regional Obereña de Fútbol, no desentonó y pese a ser un equipo inferior en los papeles, dio batalla. El conjunto de Santa Rita es dirigido por Manuel Dutto, ex DT de Ex Alumnos 185 de Oberá.

A segundo turno (el primer partido comenzó después de las 17) jugaron los que en principio serán los titulares con la salvedad de algunas bajas por lesiones como Eluchans, Ferreira y Almirón. En ese elenco salieron de entrada Domínguez, Barzola, Brizuela y Kopp en la defensa; Galarza, Fioravanti, Fileppi y Cañete mientras que los delanteros fueron Gómez y Caballero y en el arco se turnaron un tiempo cada uno Navarro Montoya y Silvero.

Caballero fue el autor del único gol y tras el encuentro, el entrenador Miguel Salinas habló con los medios presentes que al igual que publico en general, hubo bastante.

“Queremos hacer muchos amistosos para ir agarrando rodaje, estamos bien en el buen camino. Hoy intentamos jugar y salir jugando por abajo en cada pelota. Todavía falta un poco de precisión en los pases, sobre todo en los cambios de frente pero es normal por la parte del trabajo que venimos haciendo”, dijo el DT

También resaltó que van a jugar la mayor cantidad de amistosos posibles para llegar en buena forma al 4 de febrero cuando se reinicie el Federal A y Guaraní comience a jugar La Reválida, en principio para mantener la categoría y luego ver si le da para pelear algo más.

Respecto al funcionamiento y el rodaje de los dos refuerzos, tanto para Gómez como Gola, dijo que está probando y en el caso del arquero solo jugó el primer tiempo del partido de los suplentes pero que está viendo a todos los arqueros. “Gómez se mueve bien dentro del área, aguantó bien la pelota hoy. Igual nadie tiene el lugar asegurado de acá hasta que empiece la competencia y vamos a seguir probando”, avisó Pico.

La idea es jugar un amistoso con Mitre la semana que viene y luego habrá en principio un partido contra Guaraní de Paraguay en el vecino país aunque el entrenador no aseguró que ese match esté cien por ciento confirmado.

Más fotos de la tarde en Villa Sarita