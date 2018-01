Fútbol femenino: la posadeña Yamila Rodríguez fue presentada oficialmente como jugadora del Santa Teresa de España

La delantera de 19 años que viene de romperla en Boca llegó a Badajoz y ya participó de su primer entrenamiento. “Voy a dejar todo por esta camiseta y marcar los goles que necesita el club”, dijo la surgida en Huracán.

El sueño comenzó a hacerse realidad: luego de 24 horas de viaje desde Buenos Aires, la posadeña Yamila Rodríguez llegó a Badajoz y ayer comenzó a entrenar en el Santa Teresa, equipo que milita en la Liga Iberdrola, máxima categoría del fútbol femenino español.

La joven de 19 años surgida en Huracán mostró sus ganas de debutar este domingo en Bilbao ante el Athletic, pero depende de la llegada del transfer de la AFA, por lo que en caso de no estar tendrá que esperar dos semanas para debutar en casa contra el Valencia.

Una vez arribada a su nuevo club, Yamila manifestó su agradecimiento: “Será la primera vez que juego en España, voy a dejar todo por esta camiseta, a marcar los goles que necesita el club y sacar adelante al equipo. Por eso me trajeron a mí, que soy una goleadora, y espero que tengan mi confianza porque daré todo lo que puedo”.

En diálogo con la Cadena SER, la goleadora destacó que “es una experiencia nueva y pido que me vaya muy bien y tengan paciencia, porque no conozco el fútbol europeo”. En ese sentido, la artillera proveniente de Boca llega bien físicamente “porque cuando cortamos el campeonato en Argentina no tuve tiempo de entrenar lo suficiente pero voy a dar todas mis fuerzas y coger el ritmo”.

La futbolista posadeña, además, dio a conocer sus atributos: “Juego por fuera, a veces me ponen cerca del área para que remate al arco pero siempre he jugado de 11 por la izquierda o la derecha porque pateo con las dos piernas. Pero si me quieren poner de 9, esperaré que me den el pase para dar la media vuelta y pegarle al arco”.

Incidió en que “si ellos conocen mi trabajo de cómo juego quizá me pongan en el mismo lugar pero también puedo jugar en todo el frente del ataque. Quizá me ubique bien en el 9 o por afuera, no tendré problema para pegarle al arco y rematar a gol”.