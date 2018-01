El puente de la locura: “Como ciudadana argentina tengo que llevar mi reclamo a las autoridades que no me están escuchando”

Mariel Maluf, quien se autodefinió como una ciudadana argentina a la que el gobierno nacional no escucha, estuvo en los estudios de Misiones Online TV explicando qué la llevo a realizar la convocatoria para reclamar por las exasperantes filas que hay que soportar para cruzar el puente que une a Posadas y Encarnación.

Comentó que es hija de paraguayos que, como tantos de sus compatriotas, tuvieron que exiliarse en Argentina, “hace más de cincuenta años que ellos están aquí, mi padre ya está fallecido pero mi madre tiene 80 años y al tener familia hace muchos años que cruzamos el puente”.

“El reclamo, agregó, se suscita más por lo inhumano, el maltrato, es algo increíble, que no tiene sentido, que no le encontramos la vuelta, que nadie nos escucha, yo le pido a Posadas, a Encarnación, a Argentina, a Paraguay que me escuchen, no es un problema de ahora es un problema que viene de hace años, somos países hermanos, países limítrofes, no pueden dejarnos atados durante horas”.

Sobre la escasa concurrencia a la marcha convocada para el lunes, sostuvo Maluf que la respuesta estuvo a nivel del faceboock, “pero yo entiendo, la gente se queja pero nadie da la cara, es muy fácil poner me gusta o poner te apoyo mientras estás en tu casa con el aire acondicionado y no a manifestarte bajo el sol al mediodía, por eso me manifesté a las 12 del mediodía, para que sepa la gente lo que es estar, tres, cuatro, cinco, hasta doce horas esperando, no importa que hayamos sido cinco o seis, iba a ir yo sola…”

Agregó que la respuesta en las redes sociales la tuvo desde el primer momento que subió el video “indignada filmando la cola el primer día que tenía que cruzar, al otro día de comunico con gente de Encarnación y le cuento lo que me había pasado y así fue la conexión con la cual llegamos a Paraguay. Una persona me dice que me podía contactar con un concejal de Encarnación que es muy bueno y se va a ocupar. Convengamos que soy una ciudadana más de Posadas, no estoy en política, no me interesa la política, esto es un reclamo formal hacia la gente. Me comunico con el concejal y le digo que me tiene que ayudar porque es un problema que afecta a las dos ciudades. Me dice que sí y a las tres, cuatro horas me llama y me dice que está organizando una reunión con gente de la municipalidad y nos vamos a reunir con el gobernador, en tres horas se juntaron todos”, destacó Maluf y se preguntó “¿por qué ante un reclamo mío hacia un paraguayo él me escucho?”.

Adelantó, además, que como resultado de este contacto con las autoridades paraguayas, “el jueves estoy invitada formalmente, a través del concejal Angel Morel, a una reunión en la que estará en vicecanciller de Paraguay”, para agregar que el martes se reunió también con el concejal de Posadas, Maximiliano Florindo, quien realizaría gestiones ante las autoridades de locales de la Dirección Nacional de Migraciones.

Contó Maluf una experiencia personal que tuvo que soportar al regresar a Posadas,”yo tuve la experiencia personal de haber estado esperando cuarenta minutos, sin contar las horas que espere para cruzar el puente, cuarenta minutos me llevo desde que toque suelo argentino hasta la casilla, preguntándose nuevamente, ¿por qué se tarda tanto, seis minutos para anotar y devolver dos documentos al auto que estaba adelante y cuando me tocó en turno, también quien debía realizar el trámite se tomó otros seis minutos y cuando le digo que necesito ir al baño, me responde, ´ese es su problema´.

Para finalizar insistió en que, “tengo como ciudadana argentina que llevar mi reclamo a los gobernantes que no me están escuchando, acá en Argentina los gobernantes no me están escuchando”.