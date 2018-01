Eldorado: “En la actividad comercial trabajamos en muchos aspectos para bajar la informalidad”

Lo aseguró el director de Rentas del municipio, quien detalló que actualmente se está trabajando en la regulación de los vendedores ambulantes que proliferaron mucho en los últimos 10 años. Por su parte, desde la Cámara de Comercio señalaron que desde hace tiempo vienen planteando esta problemática.

Según un informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) la venta ilegal en la vía pública y en saladitas ascendió a $6.527 millones en noviembre y cerró el 2017 en $78.595 millones. El dato surge de una muestra de 500 ciudades del país, entre las que figuran varias localidades misioneras como Eldorado, Posadas, Candelaria, Garupá, Oberá, Puerto Rico y San Vicente.

El informe de CAME detalla que se encontraron 112 localidades con formatos comerciales tipo “Saladitas”, y manteros en el 68 % de las regiones recorridas. Y asegura que si bien hay más controles a la venta ilegal en algunas ciudades y se regularizaron varias saladitas, los vendedores clandestinos se desplazan de lugar en lugar y siguen creciendo. Lo que implica que solo de IVA el Estado perdió de recaudar casi $17 mil millones en el año 2017.

Teniendo en cuenta este informe en donde Eldorado aparece en el puesto 2 del ranking (con 1 puesto de venta ilegal cada 24 habitantes), el director de Rentas del municipio, Marcelo Mikulán señaló “me llama la atención que estemos en el puesto 2, porque es cierto que hay una especie de Saladita, un paseo de compras y vendedores ambulantes. Pero en Posadas la Saladita es mucho más grande y tienen 2 paseos de compras o placitas que exceden por mucho en tamaño a la nuestra. Y en cuanto a los vendedores ambulantes, también he visto muchos más vendedores ambulantes en la capital provincial que en Eldorado. Pero bueno, como estamos hablando de comercio informal es muy difícil medirlo, y tener números concretos”.

Y agregó “de todas maneras somos conscientes de esta realidad y en la actividad comercial trabajamos en muchos aspectos para bajar la informalidad, para contrarrestar la ilegalidad, por eso se aprobó una Ordenanza para regular el trabajo de los vendedores ambulantes, con la que pretendemos bajar la informalidad por lo menos en las calles, porque después hay grupos de compra venta que acaparan las redes sociales y eso hay en todas las ciudades. Y yo creo que ahí hay más comercio informal que en las calles”.

La reglamentación de la Ordenanza aprobada en el Concejo Deliberante, exige una serie de requisitos a los vendedores ambulantes de Eldorado, como ser la autorización del frentista locatario del inmueble en donde se quieren instalar a vender, también se les pide dos años mínimos de residencia en la ciudad, se les exige el monotributo y además se regula el espacio de vendedores por cuadra, ya que se establece que no pueden haber más de 3 vendedores por cuadra y cada uno tendrá mesas de 0,60 x 1,20 como máximo, entre otras cosas, “les dimos un mes de plazo a los vendedores ambulantes para que presenten estos requisitos y aunque están protestando por esta situación, lo vamos a hacer porque necesitamos ordenar la ciudad” indicó, haciendo referencia a los puesteros que se instalan en el paseo Cooperativo del centro y la avenida San Martín.

Mikulán dijo que quienes no tengan los requisitos no podrán seguir vendiendo sus productos, y se establecerá un nuevo lugar para que puedan instalarse, “será al lado de la Terminal, en la esquina de las calles Lowe y Paraguay” detalló.

Además alertó “de todas maneras entendemos que debe haber una política social para que esa gente pueda redireccionar su actividad laboral, la idea no es dejar a la gente sin trabajo ni sin fuente de ingreso. Sino que regularicen su situación y trabajen legalmente como el resto de los comerciantes de la ciudad”.

En cuanto a la cantidad de vendedores ambulantes en Eldorado estimó que debe haber entre 20 y 25 en el paseo Cooperativo y otros 20 o 25 en las calles. Y a estos se suman los que están en puestos fijos en el paseo de compras del centro y la feria comercial del kilómetro 7.

Para finalizar Mikulán destacó que tienen actualmente habilitados en el padrón comercial 2500 inscriptos (tanto en zona Este como Oeste, de los que serían locales comerciales). Aunque aseguró que no se controla la procedencia de los productos que se ofrecen al público, “porque es algo que no le compete al municipio, salvo que sean negocios de alimentos. Ese control estimo que sería jurisdicción de la Afip o Gendarmería”.

Un reclamo de vieja data

Con respecto al informe de CAME, el presidente de la Cámara de Comercio de Eldorado, Tito Avalos, expresó “este es un tema complicado en todos los aspectos y es un tema por el que venimos reclamando desde que se instaló el paseo de compras (algo similar a la “Placita” de Posadas) en Eldorado en el año 2004. Ya en esa oportunidad quisimos evitar esa instalación y hablamos con el poder ejecutivo y con el Concejo, hasta con el gobernador hablamos, pero no tuvimos quorum porque esta gente tenía el apoyo político que necesitaban para instalarse en pleno centro de la ciudad, donde un comerciante formal paga altas sumas de alquiler sin contar los servicios, impuestos y costos de mantenimiento”.

Y agregó “y hace unos 5 años más o menos cuando se estaba instalando la famosa Saladita, también tocamos puertas para hablar con todos los poderes pero no pudimos frenar esto. Y aunque la municipalidad los clausuró en principio porque no tenían suficientes baños para 70 puestos de venta, ni tampoco tenían suficiente aireación ni salida de emergencia, ellos sacaron la faja de clausurado y abrieron igual con la excusa de que querían trabajar. Y la verdad que muchos queremos trabajar, pero algunos lo hacemos en el marco de la legalidad y otros todo lo contrario, algo que genera una competencia totalmente desleal y muchas pérdidas para todos”.

En ese sentido agregó “el negocio informal perjudica a los que dan trabajo formal, perjudican también al Estado municipal, provincial y nacional porque no hacen aportes de ningún tipo y no pagan impuestos, y vemos tristemente cómo creció esto en los últimos años frente a nuestras narices y nada pudimos hacer”.

Además indicó “que vendan chipas o empanadas en las calles no molesta porque forma parte de nuestra cultura popular, pero que vendan CD frente a una disquería o anteojos frente a una óptica, o ropa frente a locales comerciales de ropa, me parece grave. Porque los comerciantes que trabajamos legalmente cumplimos muchísimos requisitos para poder trabajar, si no pagamos los impuestos nos intiman, si no pagamos los servicios los cortan, si no pagamos el alquiler (que sobre todo el centro son excesivamente caros) nos piden que nos mudemos, y si no pagamos los sueldos de los empleados en blanco nos hacen juicio. Entonces es un sistema muy injusto, teniendo en cuenta que la actividad comercial en Eldorado brinda el 60% del empleo formal de la ciudad”.

Con respecto a los altos costos de los alquileres en el centro, opinó que por estima que por esta razón muchos comerciantes migraron a la zona Oeste, donde los alquileres son más baratos y hay una alta concentración de habitantes, “casi el 60% de la población vive en la zona Oeste, y creo que muchos comerciantes se instalaron ahí en los últimos años porque son más baratos los alquileres de los locales, así es que eso provocó que muchos migren para esa zona, sobre todo del kilómetro 3”.

Y añadió que estima que se ven muchos locales de ropa y juguetería “porque son los rubros que evidentemente más ganancias dejan”.

Asimetrías

En referencia a las razones por las que crece el negocio informal según su parecer, Tito Avalos explicó “somos muy vulnerables porque estamos en zona de frontera, Misiones tiene 90% de frontera con Brasil y Paraguay y solo 10% con Argentina”.

Y agregó “siempre veo que en Posadas se quejan de las asimetrías y demás pero no ven que en el interior es aún peor, porque ellos teniendo el puente pueden controlar mucho más, pero acá tenemos el rio Paraná solamente y a pocos kilómetros tenemos frontera seca con Bernardo de Irigoyen y puentes con Ciudad del Este y Foz, ciudades que están mucho más desarrolladas que Encarnación, así es que si hablamos de asimetrías, el interior está más castigado todavía”.

En este marco, Avalos igualmente se mostró esperanzado y expresó “estamos presionando para que la Ordenanza que regula la venta ambulante (aprobada en mayo de 2016) se ponga efectivamente en práctica. Creo que esta sencilla medida ordenará un poco las calles de la ciudad para que no terminemos convirtiéndonos en algo similar a Ciudad del Este, estoy seguro que eso no es lo que soñaron los que fundaron esta hermosa ciudad. Me parece que si todos ponemos voluntad para mejorar, todavía se puede revertir esta situación”.