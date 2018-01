Basura en Posadas: Piden que se conforme una mesa de emergencia entre provincia y comuna

RELACIONADAS Dos linyeras presos por prenderles fuego a contenedores de basura en Posadas

El diputado provincial por el PAyS, Isaac Lenguaza, solicitará a la provincia y al Municipio de Posadas que accionen en conjunto parra frenar la peligrosa irrupción de minibasurales a cielo abierto en toda la capital provincial, situación que no parece tener solución pese al refuerzo de la recolección con más camiones por parte de la comuna. Pedirá, concretamente, que se conforme una mesa de trabajo entre los estados provincial y municipal para campear la crisis sanitaria con esfuerzo conjunto y con los recursos que sean necesarios, y para la planificación futura teniendo en cuenta que el gobierno nacional cortó los aportes previstos en el proyecto GIRSU (Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos) que tenía financiación del BID y que se re-destinó a la provincia de Buenos Aires.

“Los vecinos de Posadas reclaman una acción conjunta y responsable ante la que ya es una crisis sanitaria y ambiental en la ciudad más grande de la provincia. Estamos entrando en una espiral de contaminación que puede derivar en cuestiones graves”, señaló el legislador, y aseguró que más allá de las responsabilidades funcionales directas y de las injerencias propias de cada estamento de gobierno, “tenemos una situación excepcional que merece el trabajo conjunto, con más de cien minibasurales y una falta de conciencia también por parte de la gente, que ante las falencias de recolección tira en cualquier esquina”.

Derecho a la salud y al ambiente sano

Lenguaza aseguró que los vecinos no están interesados en los justificativos que se esgrimen cuando se explica la inusual situación de crisis por la presencia de basura. “Acá no hace falta que nos digan quién tiene la culpa, si hay o no hay fallas en una gestión. Lo que necesitamos es que se arme esa mesa de emergencia y que tanto la comuna como la provincia, a través de Salud Pública, el Ministerio de Ecología y los demás organismos competentes, coordinen esfuerzos y recursos para erradicar los basurales como acción inicial, para después hablar de planificación, porque Posadas produce ocho mil toneladas de basura por mes que son equivalentes a toda la basura que produce el resto de la provincia”, dijo.

Finalmente, aclaró que “de ninguna manera esto implicaría atropellar la autonomía municipal o desgastar a un intendente; esas son lecturas políticas e institucionales que ahora no nos pueden entretener porque hay intereses superiores en juego, como el derecho a la salud, al ambiente sano, cuya garantía y resguardo le compete al Estado en general. Después los vecinos premiarán o castigarán con el voto al que hizo las cosas bien o mal”