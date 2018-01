Elevarán a juicio la causa Operativo Sapucay de Itatí

El viernes fue confirmada la elevación a juicio de la causa Operativo Sapucay de Itatí, que tiene más de 25 detenidos. Fue expedido por el fiscal Carlos Stornelli luego de un pedido de elevación realizado el 16 de agosto. El abogado de Roger Terán, ex intendente de Itatí y detenido en la cárcel de Marcos Paz, anticipó que se opondrá al desarrollo de este juicio.

En diálogo con Radio Dos, Roberto Herrera, abogado defensor de Terán, comentó que se opondrá a la elevación de la causa a juicio debido a que considera que hay pruebas que no fueron incluidas.

“Hace algunas horas me llegó la notificación, particularmente voy a oponerme porque la parte de la instrucción no está cerrada porque solicitamos una cantidad de medidas de pruebas que no han sido atendidas”, expresó.

Fuente: diario El Libertador