Mujer de 30 años pide ayuda para tener su documento de identidad

Delia Alejandra no tiene apellido, no tiene identidad. Con dos hijos, asegura que su falta de documentación le está generando dificultades también a sus niños. Dijo que sus papeles se encuentran en el Departamento de jurídico en Buenos Aires y no tiene medios para acelerar el trámite.

Delia es madre de 2 hijos y uno que viene en camino, vive con su esposo en la localidad de Santo Pipó en la provincia de Misiones. “No tengo quien me ayude, tuve que pagar abogado y nunca tuve una ayuda”, dice Delia con su voz entrecortada. “Tengo que procurar por mis hijos porque ellos son los que van a sufrir”.

En cuanto a su falta de identidad, relató que todo comenzó cuando fallece su padre cuando ella tenía 28 días de vida. Su madre logra anotarla en el Registro Nacional de las personas con el apellido Lavia que llevaba su padre y le dan un documento sin saber que su partida estaba anulada.

Estas cosas sucedieron debido a que Delia es hija de una relación extramatrimonial, por vías judiciales y alegando adulteración de documentos le quitan el apellido de su padre. De todas maneras, pudo terminar la secundaria, pero los sueños de seguir estudiando una carrera quedaron frustrados.

Al momento de renovar su documento a los 16 años le piden renovar también su partida de nacimiento, entonces se dan cuenta de su situación, su madre la reconoce con su apellido (Romero) y la anotan por segunda vez.

“Hace poco tiempo recupere parte de mi vida ya que al fin después de años de espera me devolvieron el apellido, pero todavía no poseo identificación sigo sin figurar ya que según lo que me dijeron no saben si darme un número de DNI nuevo o el que originalmente poseía” afirmó Alejandra.

Los trámites fueron iniciados el año pasado, pero actualmente sus papeles se encuentran en el Departamento de jurídico en Buenos Aires y pide con desesperación que alguien la pueda ayudar, ya que no posee los medios ni los recursos para pagar un abogado que pueda intervenir.

Como consecuencia, asegura que sus hijos también tuvieron problemas con la documentación. Al primer hijo lo anotó con el apellido de su mama y ella figura como madre sustituta, al segundo hijo le anotó con el apellido del papá varios años después de nacer.

“Va hacer 15 años que ando así, no puedo tener obra social, ninguna ayuda, estoy embarazada de 2 meses y estoy luchando por mis hijos” declaró Alejandra quien desea reconocer a sus hijos y volver a tener derechos que le fueron arrebatados.