Candelaria: vecinos en pie de guerra contra la cooperativa por la falta de agua

Vecinos del barrio San Cayetano, de Candelaria, denunciaron que continúan los problemas de abastecimiento de agua, servicio que es brindado por la Cooperativa de Agua y Servicios de Candelaria Limitada (Coscal) y que, a la constante falta del vital líquido, se suma que lo poco que llega durante la madrugada es agua sucia. “Candelaria hace muchísimo tiempo padece la falta de Agua. Los de la cooperativa Coscal responsabilizan a otros, nunca hay agua, cuando viene es sucia, de madrugada salen gotas para que se puedan juntar en botellas y tachos”, reveló Natalia Vega, una de las vecinas de la localidad.

La mujer agregó que el servicio se encuentra en esas condiciones hace dos años y que en la actualidad se deterioró aún más. “La factura llega pero no así el líquido indispensable para vivir. No se hacen cargo. Envían cada tanto un camión de la Municipalidad, que solo tiene uno y como muchos no tenemos agua, a las dos o tres semanas vienen a cargar el tanque”, sostuvo y lamentó la situación que les toca vivir todos los veranos. “Es terrible padecer con estos calores y por un servicio se paga pero no hay”, concluyó.

En tanto desde el Concejo Deliberante de la ciudad, que había declarado la Emergencia Hídrica debido a los constantes problemas de abastecimiento, reafirmaron que el servicio es pésimo y responsabilizaron al ministerio de Acción Cooperativa, al que informaron sobre la situación de la Coscal, a la propia cooperativa local y al Ejecutivo municipal, encabezado por el intendente Daniel Luna por la falta de servicio. “No hacen nada a pesar de la la Ordenanza n° 32/17 que sancionamos el 13 de diciembre pasado”, lamentó el presidente del Concejo, Raúl Gularte.