Walter Erviti explotó contra Ariel Holan por haberlo separado de Independiente

Walter Erviti habló de la bomba que explotó en Independiente con Ariel Holan. El entrenador decidió separarlo del plantel y el futbolista lo cuestionó por las formas: “Hace veinte días me dijo que me prepare para tener un gran semestre. Me duele lo que hizo porque me enteré por los dirigentes”.

El ex jugador de Banfield se mostró dolido no por “la decisión deportiva” del DT, que la acepta, sino por la forma en que se llevó a cabo. Y explicó cómo las promesas que le dijo en un principio quedaron en un segundo plano y no valoró el esfuerzo que había hecho por el club.

“Estando en Banfield me llamó y me agradó la situación por lo que significa Independiente por peso propio. Pese a todas las recomendaciones que me decían que no vaya, que el club se estaba prendiendo fuego y era un desastre, los problemas de los jugadores con la hinchada, acepté. Confiaba mucho en lo que yo podía dar y en lo que me dijo: que me quería como un jugador estratégico, alrededor de los jóvenes que tienen mucho vértigo. Me pareció bueno y seductor. Pero luego todo cambió”, comenzó su relato en diálogo con Closs Continental.

Erviti explicó que el DT no cumplió con su palabra y que aunque empezó a jugar en otras posiciones, lo aceptó “porque era lo mejor para el equipo”. Y reveló un detalle de su lesión: “Cuando me lastimo la rodilla, como él me quería cerca y me necesitaba junto al plantel, me infiltré para poder estar en los entrenamientos. Me pidió un favor y lo hice, no me arrepiento. Hace unos días me agradecía el esfuerzo por el equipo, por mi rodilla, y quería que me preparare de la mejor manera posible. El DT toma decisiones a favor del equipo y lo acepto, pero me cuesta entender y me duele porque nunca me lo comunicó y lo tuve que llamar yo para que me lo dijera”.

Uno de los rumores que circularon en Independiente fue que Erviti podía llegar a ser el sucesor de Holan en la conducción técnica, justamente al lado de Kohan, el preparador físico con el que trabajó 20 años y del que acaba de distanciarse. Erviti negó este punto y repitió que la parte futbolística la acepta, pero no así las formas: “Decían que no me iban a dejar entrenar y me sentí una lacra. Luego los dirigentes dijeron que hubo una malinterpretación y que podía presentarme. Con Independiente sí estoy totalmente agradecido, me han cumplido con todo. Es un club que me trató de maravillas, pero con él (Holan) no. Lo admiraba, pero hace un par de días no puedo compartir sus manejos. No puede decir que no puedo jugar más, no puedo correr, cuando sabe que tuve una lesión grave porque prioricé otras cosas antes que lo personal. Me parece una falta de respeto”.

Erviti recordó los vaivenes que tuvo el entrenador en las últimas semanas, donde pasó de comunicar que no iba a continuar a aceptar renovar contrato pocos días después: “Cuando se fue lo lamenté mucho, se lo dije a él, y cuando volvió quedé sorprendido. Nunca me había pasado en mi carrera que un DT se vaya por voluntad tras ser campeón y vuelva a los dos días. Parece un chiste y me causa gracia. Toma decisiones y después se da vuelta. Pero ya no pierdo tiempo, digo que conceptualmente no es de mi agrado. Dijo que con 37 años no puedo ser suplente de un suplente y antes decía que era un gran jugador de fútbol. Hace 20 días me dijo que me iba a tener en cuenta, que me prepare para tener un gran semestre. Capaz en cuatro días piensa distinto de nuevo, no lo sé”.

Para terminar, volvió a dejar de lado su relación con la dirigencia, la cual calificó de muy buena, y explicó de qué manera le gustaría irse de Independiente: “Pienso seguir entrenando y por ahora practico, pero es una situación incómoda cuando ya sabés que no te quieren. Tengo casi 38 años y no tengo necesidad ni ganas de generar incomodidad en los demás, ni menos generar cortocircuito en el plantel. Les dije a los dirigentes que quiero lo mejor para todos y tengo mejor predisposición. Que intentemos que el club esté tranquilo y las cosas sean como tienen que ser”.