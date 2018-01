Se realizó en el país el primer trasplante bipulmonar y hepático de Latinoamérica

Matías, un joven de 19 años de Avellaneda, recibió dos pulmones y un hígado. Hacía dos años estaba en lista de espera en el Incucai, tras un diagnóstico de fibrosis quística. La inédita cirugía duró 12 horas.

Argentina sigue estando a la vanguardia de Latinoamérica en trasplantes de órganos. Por primera vez en el país y la región, médicos de la Fundación Favaloro realizaron un trasplante bipulmonar y hepático. Fue el último 12 de diciembre y permitió a Matías, un joven de 19 años de Avellaneda que padece fibrosis quística -un trastorno genético que afecta sobre todo a los pulmones- ‘volver a nacer’. “Matías vino a evaluarse por insuficiencia respiratoria avanzada y al analizar cómo estaba el resto de su organismo encontramos que cursaba una insuficiencia hepática severa con cirrosis. Lo cual nos llevó a discutir cuál era la mejor estrategia y decimos realizar un trasplante combinado”, le explicó a PERFIL Alejandro Bertolotti, jefe de trasplantes de la Fundación Favaloro.

La cirugía se extendió por casi 12 horas y requirió un equipo médico de 18 especialistas:diez cirujano, dos anestesistas, cuatro instrumentadores y dos enfermeros. “La estrategia quirúrgica consistió primero en hacer el trasplante bipulmonar, eso nos permitió estabilizar al paciente y tener mejor oxigenación de todo su organismo. Luego se hizo el trasplante hepático”, detalló Bertolotti.

El especialista remarcó que no es común realizar este tipo de cirugías. “Es la primera vez que se hace en la Argentina y en Latinoamérica. En EE.UU. solamente se han realizado 91 trasplantes de este tipo a lo largo de la historia y en Europa muy pocos también. No hay mucha experiencia porque afortunadamente no se da esta conjunción de insuficiencia hepática y pulmonar de manera tan frecuente. Hasta el día de hoy no teníamos una respuesta para estos pacientes y hoy se empieza a vislumbrar por lo menos una ventana”, sostuvo.

La fibrosis quística es una enfermedad genética que afecta principalmente a los pulmones, y en menor medida al páncreas, hígado e intestino. La padecen uno de cada 7.000 nacidos vivos y hasta el momento no tiene cura. “Es muy difícil esta enfermedad, a los 16 me diagnosticaron en el Hospital Argerich, me atacaba mucho los pulmones, el hígado y el páncreas”, contó Matías a TN. “La doctora me dijo que la única forma de salvar mi vida y estar sano era el trasplante, por eso me lo tome bien, tranquilo”.

Matías fue dado de alta hace una semana luego de recibir el reemplazo de sus dos pulmones y su hígado, tras dos años de permanecer a la espera de los órganos. Hoy puede respirar sin ayuda de un dispositivo mecánico y alimentarse adecuadamente. Su mamá, Zulma, agradeció a la familia del donante, al Incucai y a los médicos de la Favaloro. “Esto sin donantes no se puede hacer, necesitamos más donantes de órganos para poder ayudar a más personas como Matias”, concluyó Bertolotti. Se puede manifestar la voluntad de donar órganos y tejidos s través de la página del Incucai:www.incucai.gov.ar.