Un paso atrás en el deseo de River de sumar a Lucas Pratto

“San Pablo no quiere vender a (Lucas) Pratto. El martes el jugador viaja a Brasil”. Las palabras de Gustavo Goñi, representante del delantero caen como una bomba en el mundo River.

Lo que parecía un sueño a punto de convertirse en realidad ahora se empieza a enfriar.

Pratto es el principal objetivo al que apunta Marcelo Gallardo. Es más, el entrenador de River lo pidió apenas se sentó en el banco millonario en 2014 pero nunca estuvo tan cerca como ahora.

El ex atacante de Vélez, Unión y Universidad Católica, entre otros equipos, dio el visto bueno y hasta se almorzó con el Muñeco para acercar las partes. El asunto es que tiene contrato vigente con San Pablo y el club paulista no lo dejará irse muy fácilmente.