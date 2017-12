Habló Magalí Solé Mases, defendió a su novio y pidió que respeten su privacidad

Desde el hogar de contención que le brindó la Justicia de Misiones, Magalí Solé Mases grabo un video y habló sobre lo que estuvo viviendo este último tiempo, la orden de restricción que acercamiento que tiene contra sus padres, defendió a su novio y negó todo lo que se dijo tanto de ella como de él, además pidió que se deje de mediatizar su situación.

“Me encuentro bien y protegida gracias a que la Justicia actúo bien y a mi favor, dándome una orden de restricción contra mis padres, quiero que dejen de mediatizar mi situación porque están violando mi derecho de privacidad y me hacen sentir incomoda, están dañando mi integridad y mi persona”.

Defendió a su pareja y negó lo que su familia venía diciendo sobre él, “todo lo que están diciendo respecto a mi pareja Fernando es mentira, él no es dealer ni secuestrador, me parece increíble cómo están inventando cosas”.

Además y siguiendo la misma postura habló sobre ella, “es mentira todo lo que dicen de mí, que me drogo y que soy una persona desequilibrada, pueden ver en el muro de mis padres como me felicitan por mis notas en el colegio y mi ingreso en la Universidad”.

Por último hizo un pedido y recalcó que es una persona adulta que tomas sus decisiones, “quiero que no se metan en mi vida, yo tengo casi 18 años y puedo decidir con quién salgo y con quién no, les pido de corazón que no se entrometan más y aclaró además que ella fue la autora del post en Facebook”, finalizó

Fuente: La Voz de Misiones