Video viral: la reacción de un pingüino en un zoo que es furor en las redes sociales

Un video de Twitter que se viralizó en las últimas horas muestra la reacción de un pingüino que no deja de dar saltos descontrolados como si de un baile se tratara. El peculiar hecho ocurrió en un zoológico de Edimburgo y el clip se viralizó.

En las imágenes se puede ver al ave saltando de un lado a otro mientras los demás pingüinos solo lo observan. Según la descripción del video de Twitter se trata de un animal que fue rescatado de Ibiza.

El tuit, además de viral, generó polémica. Algunas personas festejan la “alegría” y descontrol del ave.

Igual le regalaron una botella de licor café artesanal de un pueblo de 😉Ourense, no lo descartemos

En cambio, otros, afirman que sufre un trastorno por estar encerrado en el zoológico.

lo que le pasa a ese animal es un trastorno de su comportamiento por vivir encerrado en un zoo: zoocosis. Y no es divertido.

Los zoos no deberian existir… tampoco, no tiene gracia, eso es estrés que sufre el animal, cada especie debería vivir es su habitat natural #ZoosSonCárceles

El ser humano debería aprender a respetar ya la vida en todas sus formas, el egoismo y la ambición nos come!

