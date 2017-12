Trabajadores de EMSA comenzaron otra protesta, esta vez con quite de colaboración

Empleados nucleados en el Sindicato de Luz y Fuerza de Misiones iniciaron en el mediodía de este miércoles una protesta con quite de colaboración en la continuidad de los reclamos que se iniciaron en abril de este año y que tuvieron un nuevo capítulo a principios de este mes, a días de la asunción de Guillermo Aicheler como presidente de la empresa Electricidad de Misiones Sociedad Anónima (EMSA).

Según pudo saber Misiones Online, en la mañana de este miércoles, en el marco de la conciliación obligatoria dictada por el ministerio de Trabajo de la provincia durante el último conflicto, las partes mantuvieron una reunión en la que la patronal ofreció que este sábado 30 de diciembre se depositará el 50 por ciento de la deuda por el turismo de jubilados, las vacaciones de abril y mayo de este año, las becas a jubilados también de este año y que a los jubilados que cobran por primera vez, el abono de una cuota del artículo 9. Las propuestas fueron consideradas insuficientes por los representantes gremiales. “Es parcial y no satisface nuestros requerimientos, rechazamos la misma”, aseguraron los dirigentes en el acta firmada al final de la reunión.

Ante esta situación, el gremio anunció que desde las 13 de este miércoles, los trabajadores inicien un “quite total de colaboración y estricto trabajo a reglamento”. Esto quiere decir que no se cubrirán tareas fuera del horario de trabajo de ocho horas. “Los muchachos no pueden seguir esperando por soluciones que no llegan”, expresó uno de los gremialistas al finalizar la reunión.