Robo millonario a la abogada: el presunto instigador del hecho sigue prófugo y el dinero no aparece

La Dirección de Investigaciones Complejas de la Policía busca intensamente al hombre acusado de haber sido cómplice de la chica presa por haber robado diez millones de pesos de la residencia particular de la abogada posadeña Graciela Beccaluva.

La muchacha, imputada del delito de “hurto”, se llama Alejandra Falcón, tiene 24 años y es madre de un niño. Cuando conoció a la letrada, a quien primero asistió en la limpieza de su oficina y luego de su domicilio, le dijo que residía en el barrio A-3-2. Sin embargo, luego habría empezado a construir en el terreno de un vecino del barrio Néstor Kirchner, a quien llama “tío”. No se sabe con certeza si hay un lazo de sangre entre ellos. Pero lo cierto es que esa persona, cuya identidad no trascendió, desapareció desde la semana pasada.

Beccaluva contó a Radio Libertad que la Policía ya allanó la casa del “tío”, pero que no encontró el dinero robado, sí bienes muebles recientemente adquiridos, al igual que materiales de construcción. Dijo que el hombre apareció durante la requisa, pero que no quedó entre rejas.

Al ser citada a indagatoria, Falcón se abstuvo de declarar. Sin embargo, la abogada contó a la prensa que la chica le confesó haber cometido el robo, el jueves pasado, instigada por ese supuesto tío.

Los diez millones sustraídos, de acuerdo con la denuncia, estaban conformados por dólares, pesos y euros. La damnificada dijo que eran ahorros e iban a ser destinados para la compra de un inmueble.

El escenario del hecho fue un departamento de Bolívar y Tres de Febrero, en pleno centro posadeño.