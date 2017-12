Crónica de una tarde de furia en la chacra 80: los hermanos que lincharon a un vecino se mostraron arrepentidos y dijeron que actuaron “enceguecidos” de ira

De los cuatro hermanos detenidos por el homicidio de Eduardo “Lalo” Bernal (55), a quien lincharon en la chacra 80 de Posadas luego de acusarlo de un presunto abuso sexual, dos fueron liberados, aunque siguen supeditados a la causa. Se trata de Vilma (25) y Nélida Neto Da Rosa (38). Samuel (32) y Daniel “Papúa” (25) continúan entre rejas, a disposición del juez de Instrucción Dos, César Yaya, quien los indagará en las próximas horas.

La furia desatada por los Neto Da Rosa contra Bernal tuvo como testigos a distintos pobladores de la zona. Misiones Online hizo una reconstrucción minuciosa de lo que ocurrió en el mencionado vecindario, que sigue impactado por el caso de justicia por mano propia.

El martes alrededor de las 15, Romilda (33), quien padece retraso madurativo, salió de su vivienda de la chacra 96 y no regresó. Su padre Adán, de 71 años, y una de sus hermanas fueron hasta la comisaría 17ma a radicar una denuncia por fuga de hogar. Lo hicieron y cuando volvían, se cruzaron con una vecina, quien les comentó que la mujer buscada se hallaba en la residencia de Bernal, ubicada en avenida Las Heras y Eldorado.

De inmediato, Vilma y Nélida, hermanas de Romilda, fueron hasta el domicilio en cuestión e irrumpieron en el. Fuentes policiales confiaron que allí encontraron a Romilda mirando la televisión en la cocina y al dueño de casa totalmente ebrio. Basándose en la sospecha de que el hombre había abusado sexualmente de la mujer, las hermanas habrían atacado a Lalo con un sillón. De los golpes habría quedado tirado en el suelo.

Minutos después, entraron en escena Samuel y Daniel, quien le habrían propinado una dura paliza a Bernal. Este recibió, de acuerdo con los investigadores, patadas y puñetazos en distintas partes del cuerpo. Vecinas del barrio contaron que pedían a los gritos que pararan la agresión, pero no hubo caso.

Samuel, Daniel, Vilma y Nélida fueron luego hasta la sede policial nuevamente y radicaron una denuncia por presunto abuso sexual de parte Bernal hacia Romilda.

El asunto es que luego de la presentación ante la fuerza de seguridad y antes de que los uniformados tomaran intervención, los hermanos varones volvieron a la casa de Lalo y por segunda vez lo sometieron a una brutal golpiza, de acuerdo con las fuentes.

Bernal nunca pudo defenderse por el grado ebriedad que cargaba. A las 17, el hombre ingresó en el sector Emergencias del Hospital Madariaga y falleció en la madrugada de este miércoles. Cuando se produjo el deceso, los policías reconstruyeron toda la secuencia de hechos y arrestaron a los cuatro hermanos.

Cuando los detuvieron Samuel y Daniel dijeron que estaban arrepentidos, que debían colocarse en su lugar y comprender la reacción que tuvieron. Aseguraron que actuaron “enceguecidos” por la ira.

Vilma y Nélida fueron liberadas, supeditadas a la causa.

En la chacra 80 están conmocionados. Lalo Bernal no era considerado un hombre conflictivo. Vivía con su madre, que padece Alzehimer y él era quien la cuidaba.

Del supuesto abuso no hay indicios. Además, con el deceso del denunciado, las actuaciones se extinguen.