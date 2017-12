Quiénes son los verdaderos hombres más ricos del mundo

Sus fortunas no son las más grandes pero el impacto en el producto bruto interno de sus países es mucho mayor. Hasta ahora, la riqueza se valoraba en dinero y sin embargo, el poder real se mide en función de la fortaleza económica. Jeff Bezos (Amazon) es dueño de una fortuna valuada en más de US$ 100.000 millones. Le sigue Li Ka-shing, de Hong Kong; John Fredriksen, de Noruega; Ingvar Kamprad, de Suecia; Andrej Babiš y Petr Kellner, República Checa, y de México el multimillonario Carlos Slim.

Cuando se habla de los hombres más ricos del mundo, los primeros en la lista son ampliamente conocidos. Jeff Bezos (Amazon), dueño de una fortuna valuada en más de US$ 100.000 millones, Bill Gates (Microsoft) con US$ 89.000 millones, Warren Buffet con US$ 79.000 millones, Mark Zuckerberg, (Facebook) US$ 75.000 millones, y Larry Ellison (Oracle) US$ 54.000 millones entre otros. Sin embargo, los 5 hombres más ricos de Estados Unidos que alcanzan en conjunto la considerable fortuna de U$S 394.000 millones, suponen solo el 2,1% del PBI estadounidense. Incluso la influencia económica de Donald Trump parece extremadamente modesta. Con su fortuna de US$2.900 millones de dólares, según cuantificación de Bloomberg, representa un ínfimo 0,016% de la economía de su país. Pero en otras economías esto cambia.

Según un estudio realizado por el diario alemán Die Welt Am Sontag basándose en datos del servicio financiero de Bloomberg y publicado en el diario español El Pais, hay países en los que las cinco personas más ricas tienen podrían comprar una cuarta parte, o incluso un tercio, de los bienes y servicios que se producen sus países en un año. Esto hace que estos multimillonarios sean mucho más influyentes a nivel económico y también político. En especial en países chicos.

Hong Kong. La fortuna de las 5 personas más ricas representa el 33% de la economía. Li Ka-shing, su ciudadano más adinerado y dueño de la empresa Hutchinson, posee 34.000 millones de dólares, equivalentes al 10,5% del PBI.

Noruega. Allí una sola persona, John Fredriksen, posee el equivalente a más del 52% del PIB. La fortuna de este empresario noruego que se mueve en la industria naviera y petrolera -que en 2006 adoptó la nacionalidad chipriota por motivos fiscales- está valorada en más de US$ 10.000 millones. Frederiksen no es el único multimillonario de la isla mediterránea. Los siguientes cuatro chipriotas con grandes fortunas suman el 28% del PBI.

Suecia. A sus 81 años, Ingvar Kamprad es una de las personas más ricas de Europa y su fortuna se calcula en US$ 48.000 millones, casi el 10% del PIB sueco. A él se le suma Stefan Persson, propietario de gran parte de las acciones de H&M.

República Checa. Andrej Babiš, uno de los multimillonarios del país, logró recientemente la mayoría parlamentaria con el movimiento populista que él mismo fundó. Si bien su fortuna asciende a US$ 4.100 millones, esta equivale a más del 2,1% de la economía checa. Pero Babiš no es el ciudadano más rico de la República Checa. Antes en la lista está el inversor financiero Petr Kellner cuya fortuna se valúa en US$ 12.300 millones y equivale al 6,3% de la producción de su país en un año.

México. El multimillonario Carlos Slim ‒ dueño de Telekom en México y ex número uno de la clasificación de personas más ricas del mundo‒ representa solo él, un 6,1% del conjunto de la economía de su país.

