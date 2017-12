Millonario en Posadas: se llevaron dólares y euros del departamento de una abogada y hay una sospechosa detenida

Distintas dependencias de la Policía de Misiones trabajan por estas horas, con supervisión del juez de Instrucción Dos de Posadas, César Yaya, para dar con la o las personas que robaron 230 mil dólares y 10 mil euros que una abogada de 54 años, de apellido Beccaluva, tenía guardados en su departamento del centro de la capital provincial.

La sustracción de los billetes de moneda extranjera fue denunciada este viernes por la tarde, luego de que la damnificada, cuya identidad no trascendió, se percató de que sus ahorros no estaban en la habitación en los que los había dejado.

Los dólares y euros se encontraban en una cajonera distintos sobres y una riñonera. La residencia en cuestión se encuentra cerca del cruce entre las calles Bolívar y Tres de Febrero.

Los ladrones no ejercieron violencia, pese a que la habitación donde estaba la plata se encontraba bajo llave.

Una ex empleada doméstica y dos pintores quedaron en la mira, aunque no hay indicios de peso sobre ellos. Hasta el momento los billetes no aparecieron y los investigadores analizan el contenido de las cámaras de seguridad de la zona.

Trascendió que hay una sospechosa detenida, pero no hay indicios fuertes en su contra.