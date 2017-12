Premios Olimpia de Oro 2017: la nadadora Delfina Pignatiello fue galardonada como mejor deportista del año

Delfina Pignatiello recibió el Olimpia de Oro. La nadadora de 17 años, quinta en el ranking mundial de mayores y la gran esperanza olímpica argentina, se llevó el premio al mejor deportista del año.

La edición número 63 de esta ceremonia se llevó a cabo en el Microestadio Ricardo Rosticucci de la localidad bonaerense de Pilar. Participaron 41 ternas y hubo más de mil invitados. La entrega de Premios Olimpia, es el ganador que reconoce a los mejores atletas en diferentes disciplinas deportivas.

La fiesta fue organizada conjuntamente por el Círculo de Periodistas Deportivoy Fenix Entertainment Group, empresa esta capacitadora de otras importantes que acompañan día a día al deporte nacional.

En el Mundial juvenil desarrollado en el mes de agosto pasado en Indianápolis, Estados Unidos, la nadadora oriunda de la localidad bonaerense de Sana Isidro y de tan sólo 17 años obtuvo las tres medallas (oro 800 y, 1.500 metros libres y plata en 400).

Entre los deportistas ganadores del Olimpia de Plata se destacaron Diego Schwartzman (Tenis), Facundo Campazzo (Básquet), Lionel Messi (Fútbol Exterior), Emiliano Boffelli (Rugby) y Darío Benedetto (Fútbol Local).

Además de los tradicionales galardones anuales, hubo reconocimientos especiales para Juan José Pizzuti (ex DT de Racing Club campeón Intercontinental en 1967); el Premio el “Gráfico” para el ex boxeador Juan Martín ‘Latigo’ Coggi; a la Asociación de Corredores de Turismo Carretera (ACTC) por los 80 años que cumplió la categoría.

