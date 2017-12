Paso Rosales: desde Migraciones aclaran que aun no se puede registrar allí la entrada a Brasil

El Delegado de Migraciones en Misiones, zona norte, Eduardo Lacour indicó si bien las autoridades brasileras autorizaron el tránsito vehicular y de camiones con ciertas restricciones, en el Paso Rosales en San Pedro sobre el arroyo Pepirí Guazú, los argentinos que crucen por ese lugar, todavía deben ir a registrar su entrada al país en Dionisio Cerqueira, localidad brasilera ubicada frente a Bernardo de Irigoyen.

Eduardo Lacour, Migraciones Misiones – Zona Norte – en Radio Libertad.

El funcionario explicó que si bien hay control migratorio en el lado argentino, no es así en el lado brasilero. Si bien se habilitó el tránsito vehicular y para camiones, aún no se hace la entrada a ese país allí. Por ende quien decida ingresar al Brasil por este paso fronterizo no tiene la posibilidad de hacer los trámites legales del ingreso y tiene que recorrer más de 90 kilómetros hasta Dionisio Cerqueira, (localidad brasilera ubicada frente a Bernardo de Irigoyen) con lo que se pierde la distancia acortada.

La insistencia para que se habilite formalmente el ingreso al país, es porque así sería más corto el camino para llegar desde Misiones a las playas de Santa Catarina en Brasil.

Por ahora las cosas siguen igual y se espera que haya novedades por el gran interés que genera en la región la habilitación formal de un nuevo paso entre Argentina y Brasil, cuestión que trae de la mano desarrollo de las localidades por donde pasa la ruta provincial 27.

Hasta la fecha los sitios de paso formal hacia Brasil desde nuestra provincia son: Alba Posse, San Javier, Bernardo de Irigoyen, Andresito, Puerto Iguazú, San Antonio.