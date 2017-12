Las polémicas declaraciones de Ingrid Grudke luego de la detención de  Cristóbal López

Luego de que el juez federal Julián Ercolini ordenara la detención de Cristóbal López y de su socio Carlos Fabián de Sousa, en el marco de la causa en la que están acusados de evadir $8 mil millones de pesos a la AFIP, fue Ingrid Grudke quien salió a defender al empresario en su peor momento.

Hace unas semanas, trascendieron algunos rumores que indicaban que la modelo y el empresario kirchnerista estaban atravesando una crisis de pareja. Incluso, se manejó la versión de que se habían separado separado definitivamente después de tres años de relación. “Esa crisis nunca existió. Sigo en pareja” había asegurado Grudke.

Aclarada su situación sentimental, en una nota que le brindó a Infama (América, a las 17.15) hace unos días atrás, la blonda se refirió a la complicada situación judicial de su pareja y dejó una declaración más que polémica: “Nadie es santo en este país”.

Grudke, también, se mostró dolida por la exposición que tuvo Cristóbal en el último tiempo y reveló: “Por supuesto que duele lo que opinan de él porque le da trabajo a muchísima gente”. Y agregó en su defensa: “Sé como es él. Sé de su amabilidad. La gente que trabaja con él lo quiere mucho. Es muy difícil cuando hablan los que no lo conocen u opinan de él sobre suposiciones que se hacen…”.

“¿Tenés miedo que termine en prisión?”, preguntó el cronista, sin preámbulos. A lo que Ingrid respondió: “Me causa mucha gracia que ustedes preguntan más sobre él, que sobre mí. Yo quiero a una persona, no digo mañana no lo quiero más. La vida para mí es así. Nadie santo es en este país. El único que me puede juzgar es Dios. Al que no le gusta mi opinión, lo lamento. Debemos ser más democráticos como sociedad. Opinamos mucho de la otra persona sin saber”.

Si bien las declaraciones son de hace tres semanas, antes de conocerse la orden de detención, no dejan de ser polémicas. En tal caso, no es la primera vez que Ingrid defiende públicamente a su pareja. El año pasado, en declaraciones con la radio Once Diez, Ingrid respaldó al empresario cuando empezó a surgir el escándalo con el Grupo Indalo. “Todo lo que dicen de él nunca lo vi, jamás, realmente, si llegase a ver algo así, lo pensaré, lo evaluaré, pero no hay nada de eso. No tengo ningún indicio para no creer en él…”, decía en aquella ocasión.

Más allá del pedido de detención de López, Ingrid focaliza toda su energía en la temporada de verano. Por lo pronto, la modelo debutará el 26 de diciembre con la obra Como el culo en Mar del Plata…