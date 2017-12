Insólito: una tortuga marina queda atrapada entre 7 toneladas de cocaína

La Guardia Costera estadunidense se llevó una gran sorpresa cuando encontró algo más de lo que inicialmente pensó haber hallado.

Los agentes creen que la cocaína fue arrojada por la borda de una lancha rápida por narcotraficantes en una persecución policial

Durante un patrullaje en el que capturaron casi siete toneladas de cocaína en el Pacífico, vieron entre los fardos flotantes, a una tortuga marina atrapada, según informó el servicio marítimo.

#BreakingNews @USCG Cutter Thetis returned to homeport in Key West today after a 68-day Eastern Pacific counter drug patrol. On patrol the cutter Thetis seized nearly 7 tons of cocaine and rescued ocean wildlife. Read more at https://t.co/43zV3uDqm1 pic.twitter.com/EsYgU8Dr8S

— USCGSoutheast (@USCGSoutheast) 17 de diciembre de 2017