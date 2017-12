Florentín aclaró que la Audiencia Pública no es vinculante y que el municipio quiere escuchar a todas las partes

El secretario de Gobierno de Posadas, Fabián Florentín, presidió la Audiencia Pública que se realizó en la mañana de este miércoles en el Centro de Convenciones y aclaró que los resultados no son vinculantes sino que tras escuchar los planteos de las partes, se realizará un informe que luego se presentará al intendente Joaquín Losada para definir un nuevo precio para el transporte público de pasajeros.

“En esta audiencia pública no se decide nada. Felizmente se crea, se institucionaliza la consulta popular entonces la postura que tenemos es llevar adelante un espacio que garantice la expresión en lo que significa la consulta popular. La Audiencia Pública no es vinculante. Acá no se define un precio porque no está armado para eso, es lo que dice nuestra Carta Orgánica, lo que hacemos nosotros como organismo de aplicación es la puesta en marcha de la Audiencia Pública garantizando la expresión”, sostuvo el funcionario.

Además agregó que de todas las intervenciones se sacara un informe que será elevado al intendente Joaquín Losada, quien luego definirá la tarifa. “Tenemos que ver el panorama porque estamos discutiendo la tarifa del año que viene. La tarifa resulta de la fórmula polinómica de las empresas, nosotros le agregamos el interés de la gente”, indicó.