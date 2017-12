Casa Fuentes recibe visita internacional

Misiones fue protagonista de un evento que traspasó las fronteras de la región. En la semana del 18 al 26 de noviembre se recibió a un comité de especialistas de Finlays perteneciente a los países de Kenia, Sri Lanka, Reino Unido y Estados Unidos con el objetivo de darnos a conocer en la producción de nuestro té, el cual a diferencia de otros países tiene una característica única que es la producción totalmente mecanizada, y compartir un espacio multicultural de aprendizaje mutuo.

Casa Fuentes, que desde el 2014 es parte integrante del grupo Finlays, estuvo a cargo de la organización del evento en Misiones donde se compartió información, conocimientos y prácticas no solo en lo relativo a la producción de té sino también de la región que habitamos.

Finlays es la empresa más importante del rubro en el país y desde su comienzo promovió los mejores estándares para el trabajo sano y seguro de todos sus empleados, impulsando una producción sustentable, confiable y de innovación constante dentro de la región.

La misión de Finlays es conectar la humanidad a través de bebidas naturales. Combinando la tradición con la innovación para crear un mundo más saludable, feliz y mejor “From Bush to Cup” (Desde la Planta a la Taza). Todo lo que produce está impregnado de pasión y orgullo. Cada paso del proceso está lleno de cuidado y compromiso, porque lo que hace y cómo lo haces fluye a través de la vida cotidiana de las personas. Los valores son el alma de la organización, guían a cada miembro del equipo global e inspiran la forma en que trabajan. No solo desarrolla productos, sino también desarrolla comunidades; no solo apoya a sus clientes, sino que apoya al planeta.

Desde principios del siglo XIX, Finlays se enorgullece de haber sido una parte fundamental en el desarrollo de la industria mundial del té y está comprometida en hacer crecer y desarrollar con los mejores estándares el té que producimos en nuestra región, a nuestra gente y nuestra comunidad. Habiendo sido este evento un compromiso de mostrar nuestro té, la forma en que trabajamos y quienes somos al mundo.