Arrancó el “Ahora Misiones extendido” hasta el 30 de diciembre

Esta vez será por 10 días consecutivos, y ya cuenta con la confirmación del banco Macro y Nación. El primero presenta la opción de 1,6 y 12 cuotas con un 15% de reintegro y el Nación 12 cuotas con un 20% de reintegro. Rige para todos los comercios misioneros que se adhirieron al plan.

Fernando Vely, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Misiones.

Este plan es un aporte que se realiza entre el sector comercial, el banco y el Estado provincial. El costo financiero de vender en cuotas, hace que las 12 cuotas roce un incremento de hasta un 24 %, a eso sumada la posibilidad de tener un reintegro de entre el 15% y el 20%. De esta manera estamos hablando de un 40% de ahorro.

“En el caso del comercio logramos que haga el mismo aporte que vender con el Ahora 12, por lo que le sale lo mismo que vender con Ahora Misiones, con el beneficio que de aparte del Ahora 12 le estarían dando un 15% de beneficio de reintegro cosa que no sucede en el Ahora 12, por lo que lo vuelve doblemente atractivo” explicó Fernando Vely presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Posadas.

La otra ventaja al Ahora 12 es que el plan provincial, no tiene limitaciones de rubro, salvo alimentos y estaciones de servicio que no suelen participar, todos los demás rubros pueden inscribirse. Las inscripciones se pueden seguir realizando, ya no para el plan de estas fiestas, pero si para el que se mantiene todos los lunes y martes. Actualmente el programa vigente de lunes y martes se mantiene hasta febrero, y antes de llegada la fecha, los sectores participantes ya vuelven a dialogar para extender dicha prorroga por 6 meses más.

Exigencias en el cruce a Encarnación

Vely explicó que algunos rubros tuvieron un repunte importante a partir de las exigencias de los controles en el puente. El repunte se dio en electrodomésticos, o productos de mayor tamaño, no así a los objetos más pequeños que pueden pasar desapercibidos en los controles, como juguetes. También destaco que a pesar de la gran migración, la primera quincena de diciembre en ventas de nuestra ciudad, se mantuvo casi similar a la del año 2016.

Consideró además que el cruce a Encarnación aparte de tener que ver con la crisis y la época, se da por una compra impulsiva. “Todos tienen la fantasía de que allá es todo es más barato. Ahora debido a los control en el puente, los clientes se quedaron más en nuestra ciudad, y se sorprendían por la diferencia de precios y notaban que no había tanta como lo que imaginaban” explicó Vely. Además sumar que aquí se ofrece garantía, financiación, un lugar donde reclamar, tenemos planes con reintegro y muchas promociones en bancos.

Consideró que en muchos rubros podemos ser competitivos, y que en algunos nunca vamos a llegar a igualar el precio, porque sus impuestos son muchos más bajos que los nuestros, los costos de logística, y así competir se hace muy difícil.