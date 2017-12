Andrea del Boca fue citada a indagatoria por su novela de 36 millones de pesos financiada por Julio De Vido

El juez Sebastián Ramos también citó al ex Ministro de Planificación kirchnernista y al ex Rector de la Universidad de San Martín, Carlos Ruta. “Mamá Corazón”, la ficción en cuestión, nunca salió al aire.

El 20 de febrero de 2018, cuando se siente frente al juez Sebastián Ramos, Andrea del Boca deberá hacer a un lado el “pudor” que le da, según confesó en el piso de Intrusos, “hablar de tantos millones”. Porque la actriz tendrá que explicar qué hizo con los 36.582.468 millones de pesos que el Ministro de Planificación le otorgó a su productora, a+A Group SRL, para una novela que jamás se emitió: Mamá Corazón.

Según informó la periodista Mercedes Ninci, el juez Ramos también cito a indagatoria a Julio De Vido, quien en ese entonces estaba al frente de dicho Ministerio. El ex diputado kirchnerista, actualmente detenido en Marcos Paz por causas de corrupción, deberá comparecer el 28 de febrero, un día después de que lo haga Carlos Ruta, ex Rector de la Universidad de San Martín (UNSAM), entidad que canalizó el envío de los fondos tras la firma de un convenio en julio de 2015.

La productora de la actriz, que maneja en sociedad con su hermano, Nicolás del Boca, recibió esa cifra millonaria -mediante una contratación directa- para producir 25 capítulos de Mamá Corazón, ficción de la que sólo se conocen algunas precarias escenas. Además, el proyecto original contemplaba que sería venida a Italia, Rumania y Turquía; nada de eso sucedió. Se estima que a+A Group recibió 24 de los 36,5 millones.

“No es que no la quise poner al aire: no la he podido terminar. Desde enero que no me pagan”, dijo Andrea a principios de octubre, en el programa de Jorge Rial en América, lamentando además que diez de los 36 millones fueran para impuestos. “Yo no pongo el valor de las cámaras, de los faroles, de un estudio, de las paritarias de los trabajadores. Eso es un costo muy grande -justificó-. Son 100 personas que trabajaron, cobraron y vivieron de eso”.

Cinco días después de aquella entrevista, el fiscal federal Federico Delgado imputó a Del Boca y De Vido por una denuncia del abogado Ricardo Monner Sans, presidente de la Asociación Civil Anticorrupción, sobre presuntas maniobras del Ministerio de Planificación para realizar “clandestinamente negocios privados audiovisuales con fondos públicos”.

A raíz de aquella causa abierta, ahora llegan las citaciones indagatorias del juez Ramos que no quedan acotadas en Andrea del Boca, De Vido y Carlos Ruta. Según pudo saber Teleshow, también deberán presentarse Alberto Daniel García y Luis Alberto Vitullo, ex funcionarios del Ministerio de Planificación; Luis Billoni Ahumada, ex Coordinador General Televisión Digital Abierta (TDA); Christian Fernández, a cargo de la Gestión de Convenios de la UNSAM; y Maximiliano Schwerdtfeger, Secretario General de la UNSAM.

La investigación además contempla el financiamiento de El Pacto, un programa que recibió cuatro millones de pesos para una única emisión. Liliana Mazure, ex Directora del INCAA; Hugo Nielsen, Secretario de Relaciones Institucionales de UNSAM; y Nadia Jacky, Directora de la Cooperativa de Trabajo Tostaki Ltda., deberán prestar declaración indagatoria por El Pacto.