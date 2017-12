Penayo: “Antes que discutir el reajuste tarifario hay que ver la calidad del servicio del transporte urbano de pasajeros”

El Defensor del Pueblo de Posadas, Alberto Penayo, dio detalles de la justa de firmas iniciada hace un tiempo respecto a la expresión de la gente entorno al servicio de los transportes públicos en la ciudad, un día antes que se realice la audiencia pública. Dijo que “fueron más de 2000 personas las que se manifestaron que el servicio es deficiente más allá de que suba o no el precio del boleto. Esto es apenas un puntapié para defender los intereses de los posadeños”, agregó.

En la Defensoría del Pueblo, ubicada sobre calles Buenos Aires de la ciudad de Posadas, el titular de este espacio, Alberto Penayo, realizó una conferencia de prensa en donde brindó detalles de los resultados obtenidos en la campaña que junta firmas de la gente respecto al reajuste tarifario del transporte urbano de pasajeros.

Fueron más de 2000 firmas y la carpa, ubicada en la plaza 9 de Julio, seguirá disponible para la gente. Para esos y otros tipos de reclamos. Respecto a este tema, Penayo fue tajante y dijo que “antes que discutir el reajuste tarifario deberíamos ver la calidad de servicio que se le da a la gente. No queremos negar que los empresarios ganen dinero o lo que corresponda, pero sí que se cumpla con las pautas en la ordenanza y que la gente pueda tener un buen servicio”, indicó.

“Es indudable que le servicio hoy en día es malo. Yo no escucho reclamos de la gente por el precio del boleto o por el que puede ser después si hay aumento. Sí reclaman y mucho que no hay un buen servicio. Hay que viajar como ganado en horarios picos, no hay la frecuencia que dicen que tienen, sacan líneas abruptamente y no dan la información que corresponde a la municipalidad”, agregó.