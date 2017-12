El diputado Cácerez defendió su voto contra el Consenso Fiscal: “El proyecto fue impuesto por la Nación”

Un diputado del bloque del Frente Renovador de la Concordia votó en contra del Consenso Fiscal que se aprobó ayer en la Cámara de Representantes de Misiones. Se trata de Lucas Cácerez, quien argumentó su postura en los puntos que no quedan claros dentro del pacto. Además aseguró que en ninguna parte del documento figura que los gobernadores debían instar a sus legisladores nacionales a votar a favor.

Lucas Cacerez, diputado provincial por el Frente Renovador en Radio Libertad

“Este proyecto impuesto por el Gobierno nacional a las provincias me parece que tiene muchos matices grises que no quedan bien clarificados ni cómo van a venir las retribuciones de nuevo a la provincia. Después viene una batería de medidas antipopulares que van en contra de los que menos tienen, leyes previsionales, laborales y demás que perjudican a los que menos tienen”, sostuvo en Radio Libertad.

Este lunes, en sesión extraordinaria, la Cámara de Representantes aprobó el Consenso Fiscal que había firmado el gobernador Hugo Passalacqua con el presidente Mauricio Macri, gracias al voto positivo de 33 diputados, 23 del Frente Renovador y 10 de Cambiemos. En tanto votaron en contra los cuatro diputados del Partido Agrario y Social (PAYS) y Cácerez, quien llegó a la Cámara en 2015 luego de que el oficialismo provincial sumara en sus listas a representantes del Frente para la Victoria, lo mismo que ocurrió con los diputados nacionales Cristina Brítez y Daniel Di Stéfano.

Cacerez además aclaró que no acompañó el dictamen favorable que salió el viernes de la reunión conjunta de las comisiones de Legislación y Presupuesto. “La firma del dictamen es para avalar la presencia en la comisión. El voto es a mano alzada y yo no la levanté. El dictamen no fue unánime porque Isaac Lenguaza (PAYS) también votó en contra”, añadió.

En ese sentido aseguró que desconoce cómo será su relación con los demás integrantes del bloque de la Renovación y aseguró que su postura era personal. “No tengo idea cómo va quedar mi relación con el Frente Renovador. Pertenezco al bloque y como tal le expresé mi decisión al presidente del bloque, Marcelo Rodríguez y me imagino que no le habrá agradado, pero como hay pluralidad de voces. Por eso bajé al recinto y di la discusión, no como otros diputados”, indicó en referencia a Silvia Rojas y Víctor Kreimer, ausentes en la sesión.