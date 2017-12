Turismo sostenible: Afianzan en hoteles de Iguazú protocolos para evitar la explotación sexual y comercial de niños, niñas y adolescentes

Se trata de un tema fuerte del cual se habla poco pero sucede mucho en la zona de la Tres Fronteras. Los niños son vulnerables a ser víctimas de estos delitos. En Misiones, hay once empresas hoteleras que decidieron liderar el proceso de gestión de Turismo Sostenible en el país con la certificación de la organización internacional Rainforest Alliance, e incorporaron en su política empresaria un protocolo de Prevención sobre la explotación sexual y comercial de niños, niñas y adolescentes.

La iniciativa fue del Hotel Saint George Iguazú, ya en el año 2009, para después ser adoptado como uno de los criterios e indicadores a cumplir en la zona para mantener la certificación internacional desde el año 2013, y extenderse al resto de las empresas certificadas bajo los mismos estándares y criterios: Amerian Portal Iguazú, El Pueblito Hotel Temático Puerto Iguazú, La Aldea Logde, Iguazú Jungle Lodge e Iguazú Jungle Explorer, Don Puerto Bemberg, Yucuma Lodge y Don Moconá Virgin Lodge (En Soberbio), Tacuapí Lodge (Aristóbulo del Valle) y Turismo Cuenca del Plata.

“El tema de la explotación sexual de los menores en destino de turismo es un tema tabú, es fuerte y polémico, por lo que es muy valorable el trabajo de educación y prevención que realizan las empresas de turismo que operan en el destino Misiones”, expresó en la entrevista con ArgentinaForestal.com el especialista en Turismo Sostenible y Aseguramiento de Calidad, Saúl Blanco, auditor de la organización internacional Rainforest Alliance.

El Hotel Saint George Iguazú, emprendimiento familiar de Víctor Chemes, presentó en noviembre su Primer Reporte de Sostenibilidad 2014-2017, informe de gestión donde dejaron plasmado la política integral que llevan adelante con prácticas sostenibles en relación a la calidad de sus servicios y en el impacto en la comunidad, tanto por su relación con sus proveedores y con el medio ambiente.

En los últimos años, la empresa familiar logró consolidar el negocio con una filosofía sostenible, basada en fomentar el desarrollo social y económico de la comunidad local y un compromiso con el medioambiente, “ya que se busca contribuir a convertir a Puerto Iguazú en un Iguazú Verde”, asegura la gerente operativa y de Gestión Sustentable, Yamila Chemes.

Este año el Hotel Saint George Iguazú se adhirió al Pacto Global de Naciones Unidas, asumiendo el compromiso de aplicar en su actividad un conjunto de valores fundamentales en las áreas de Derechos Humanos, Normas Laborales, Medio Ambiente y Anti-corrupción (son los 10 principios del pacto). Además, mantienen la Certificación de Hoteles Más Verdes y la Certificación de Travel Life en Turismo Sostenible, y obtuvieron este año el Certificado de Excelencia “Trip Advisor”, entre otros reconocimientos.

Protocolo de protección de menores

Por el Hotel Saint George, Lisandro Lozina -supervisor de Reservas y Comercial- y Carolina Gazet – gerente de Recursos Humanos-, expusieron en una jornada para periodistas americanos los resultados del programa de protección de menores, y relataron la experiencia empresaria que resultó finalmente en contar con un programa de Prevención y Defensa de los Niños, Niñas y Adolescentes frente a posibles riesgos de explotación sexual o comercial. “Hoy contamos con un protocolo propio y que ya está internalizado como una práctica del personal del hotel, como también se logró avanzar en un trabajo coordinado en red con las fuerzas de seguridad y el municipio de Puerto Iguazú en los casos que fueran necesarios cuando se llega a realizar alguna denuncia”, precisaron.

Esta experiencia, además, en la actualidad ya se extendió a otros hoteles de Puerto Iguazú.

Carolina explicó que desde el momento de la reserva se le informa al huésped el requisito de presentar la documentación correspondiente de filiación con un menor: “Ningún menor de 16 años puede circular por el hotel sin compañía de un adulto responsable”, precisó.

Entre 2009-2017, alrededor de 10.558 niños huéspedes del hotel fueron protegidos por la política y protocolo de prevención de explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes. .

“Fueron 19 casos los rechazados, y todos fueron de venta en mostrador. La tendencia de aceptación a las normas es muy buena, ya que el 91% de los huéspedes le dan valor a este tipo de iniciativa, entre otras acciones sustentables que se practican en el Hotel”, señaló.

“Al principio, teníamos ciertos miedos porque pensábamos que hablar de explotación sexual o comercial de menores en el Destino podría dañar la imagen o afectar el turismo. Al ser un destino sensible en la Triple Frontera, pensábamos que generaría una imagen negativa para con nuestra empresa. O también que los controles básicos demorarían el Check In más de lo habitual, o que nuestros colaboradores no lo iban a poder resolver o no lo iban a hacer de la manera que se necesitaba para que esto funcione, ya que son una de las piezas fundamentales para llevar adelante el protocolo”, indicó la directiva. Sin embargo, sucedió todo lo contrario, ya que el personal respondió en forma positiva a capacitarse para implementar la medida y los huéspedes valoran la política interna que aplica el hotel.

Por su parte, Lisandro agregó que inicialmente el proceso era de constatar los datos de filiación y documentación de los huéspedes con menores, como una exigencia de formalidad para hospedarse en el hotel. “Ya cuando comenzamos con el proceso de certificación de Rainforest Alliance fue como reafirmar en 2013 la política que llevamos adelante con este protocolo, fue un empujón para el trabajo que se venía realizando”, indicó.

Desafíos enfrentados

Para implementar este programa de prevención, el Hotel Saint George debió analizar diferentes aspectos:

Cómo comunicar de manera amigable a sus huéspedes

Capacitar de forma continua al personal, desde recepción, manteniendo, todas las áreas, ya que todo el personal es una suerte de alarma

Generar un mecanismo de control interno, con registros para determinar los casos o situaciones que se presentaban

Definir un sistema de de control, registro, documentación, ficha individual, etcétera.

Definir la Política Empresaria y elaborar el protocolo propio

“En nuestro hotel, si no se puede validar filiación con un niño, como se dio en algunos casos, donde se solicita la partida de nacimiento y la autorización, no se pueden alojar”, afirmaron. “Ha pasado incluso que no los hemos alojado en el hotel, y se establece una denuncia, ya que disponemos de una línea gratuita para advertir de la situación”, remarcó Carolina.

“En general no hay problemas, pero pasa en forma frecuente que cuando se niegan a cumplir los requisitos, y no se da acceso a la habitación hasta que envié la información correspondiente. La comunicación de todos estos requisitos es previa, online, saben que deben facilitar esta información al momento de ingresar al hotel. Por lo tanto, en paralelo hacemos educación y difusión de los derechos de los menores. La mayoría de los casos en que no se quiso aceptar el requerimiento, fue porque el pasajero vino directo al mostrador. Siempre se busca de resolver, pero se da el caso de que no pueden justificar la filiación y se hace la denuncia. Ese es el trabajo de detección y prevención”, detallaron.

“Iguazú es considerada una zona de frontera caliente, donde se da mucho el tráfico de personas, y esta es una política de prevención en general, que ayuda en este sentido”, sostuvo Lisandro. Por otra parte, Carolina expuso videos con testimonios de los turistas donde “los mismos huéspedes felicitan, apoyan, expresan sentirse protegidos con estas medidas y aseguran que esto es un motivo que los hace elegir nuestro hotel”, concluyó la directiva.

De esta manera, la iniciativa del Hotel Saint George se consolidó en los últimos 3 años, contando en la actualidad con una Política Empresaria Sostenible y el Protocolo de Prevención de Conductas de Perjuicio Social, que tiene el fin de evitar así como tratar cuando se presentan, conductas como: el consumo de drogas ilegales, la discriminación en todas sus formas, respetar las tradiciones locales, el acoso, la violencia de género y la trata de personas en todas sus formas.

Por eso el Hotel capacita a colaboradores para la prevención y denuncia de estas conductas y emite informes anuales sobre los casos presentados y medidas implementadas.

Por Patricia Escobar