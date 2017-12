Viví un sábado a pleno en UMMA con la tercera edición de la “Festa Do Samba”

Este sábado llega la tercera edición de la “Festa Do Samba” en UMMAa con la presentación en vivo de 12 bandas de música brasilera.

Mañana se llevará adelante la tercera edición del “Festa Do Samba” en la disco de la Avenida Maipú al 2260, de Posadas. Se tratará de una fiesta inédita de música brasilera en el Nordeste Argentino (NEA), donde se presentarán los grupos Manía de Vocé, Fusión Samba, Sensacao de Samba, Sentido único, Boa Onda y Q’ Beleza. También estarán presentándose en la noche los grupos The Marotos, Os Garotos da Rúa, Nao Tem Jeito, Nova Energía, Samba do Maluco y Batería Revelación. También contará con la musicalización de Dj Carlos Silva.

Con este marco de propuestas, el Festival organizado por la productora 2MM apunta a que los presentes puedan disfrutar y recorrer por todos los estilos del género de la música popular brasileña con diferentes shows en vivo. Las entradas anticipadas están a $100 y también hay disponibilidad de un sector V.I.P con capacidad limitada.