Reforma previsional: Pastori dijo que los gobernadores peronistas no cumplieron el acuerdo que firmaron

El diputado nacional por Cambiemos, Luis Pastori, quien participó este jueves de la fallida sesión donde el gobierno nacional pretendía aprobar la reforma previsional, responsabilizó a los gobernadores peronistas por el fracaso y aseguró que no cumplieron con su parte del acuerdo que habían firmado con la Nación en el Consenso Fiscal en el que se habían comprometido a acompañar las reformas a través de sus legisladores.

Luis Pastori, diputado nacional por Cambiemos en Radio Libertad

“Hubo un claro incumplimiento de los gobernadores peronistas que no cumplieron este acuerdo, que no es de palabra, sino que está firmado en el Consenso Fiscal, no lo han cumplido y esto claramente fue el motivo por el cual esta elección de esperaba iba ser mucho más amplia al menos para dar el quórum y debatir, no se produjera. Acá hubo una enorme deslealtad de algunos gobernadores que a la hora de reclamar recursos están a la orden del día pero al momento de cumplir con los compromisos que asumen tampoco lo hacen”, cuestionó el legislador misionero en Radio Libertad.

Pastori además increpó a los diputados que responden al kirchnerismo, al massimo y a la izquierda, a quienes acusó se juntarse para impedir la sesión. Además negó que Cambiemos hubiera conseguido quórum con diputados que no habían jurado. “Cuando se consiguió el quórum para sesionar ingresaron abruptamente al recinto increpando y agrediendo al presidente de la Cámara (Emilio Monzó, de Cambiemos)que no podía cumplir con su tarea porque estaban cara a cara insultándolo, agrediéndolo. He visto a diputados como Máximo Kirchner, Leopoldo Moreau, varios diputados increpar a otros que estábamos sentados en las bancas esperando que la sesión pudiera comenzar”, señaló el oriundo de Montecarlo.

En ese sentido calificó como grave la situación que se vivió ayer en el recinto de la Cámara de Diputados de la Nación. “Teníamos quórum, esto quedó registrado, hay varios registros fílmicos del momento en que se consiguió el quórum, que es de 129 diputados. En algún momento hubo 130 diputados sentados, tenemos el listado de los que estaban. Es una mentira que se haya conseguido el quórum con diputados que faltan jurar, había dos de Cambiemos que no pudieron jurar, que estaban esperando para hacerlo”, agregó.