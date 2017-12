Lucho González negó haber agredido a su esposa: “juro que no le toqué un pelo”

Lucho González, acusado de intento de homicidio a su esposa, negó cualquier tipo de agresión. “Algo que mis padres me enseñaron es nunca hacerle daño a una mujer”, contó el ex River.

Luis González, ex jugador de River, realizó su descargo sobre la grave acusación de intento de homicidio que hizo su mujer. Andreaia Da Silva Marques, portuguesa, lo incriminó en un video que dio a conocer el diario Récord de Lisboa. El futbolista negó haberle hecho algún daño a su esposa. “Juro por mis cuatro hijos que no le toque un pelo. Si tengo algo que mis padres me enseñaron es nunca hacerle daño a una mujer”, explicó Lucho.

Además, en diálogo con Globoesporte de Brasil, el jugador niega haberle hecho cualquier tipo de agresión. “Fue ella misma la que se cortó”, dijo. Porque en la acusación, su mujer dijo: “Intento asfixiarme y me cortó las muñecas y me colgó en la baranda. Discutimos e intentó matarme”, una durísima denuncia.

En una de la acusaciones, la esposa de Lucho dijo que el jugador le gritó “te voy a matar, te voy a matar” y él dijo que fue todo un invento de ella. “Hizo una película, verdaderamente, muy bien hecha. Yo estoy tranquilo conmigo mismo por eso porque en ningún momento la toqué.

“Pienso que ella está enferma, podría ayudarla, pero en ningún momento he insultado o he dicho que la iba a matar, quiero dejar bien claro”, dijo.

De esta manera, Lucho González contó una versión totalmente opuesta a la de su mujer, quien compartía casa con el argentino en Curitiba (ciudad de donde es Atlético Paranaense, el equipo del cual el futbolista acaba de desvincularse).