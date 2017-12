Los controles en el puente internacional Posadas – Encarnación son solo un poco más estrictos que antes

A pesar de la difusión al respecto de supuestos controles severos al ingreso de mercaderías desde Encarnación, y de las quejas que eso provocó en las autoridades políticas y representantes del comercio del vecino país, la realidad marca que los inspectores aduaneros argentinos que trabajan tanto en el sector de ingreso por vehículos particulares o colectivos, como los que lo hacen en la Estación de trenes, solo envían a registrar sus mercaderías a quienes traen varios bultos, o que los mismos sean de gran tamaño. Mientras que aquellos que no “exageran” en las compras, no son invitados a realizar ningún trámite que deje asentado su pase (cupo de compra mensual) por allí, más que el migratorio.

Este viernes nuevamente gran cantidad de misioneros y visitantes de otras provincias cercanas, cruzaron a realizar sus compras de fin de año, a la capital del departamento de Itapúa, Encarnación. En el regreso Misiones Online les consultó a varios de ellos si notaban algún cambio en los controles aduaneros. Y si bien la mayoría afirmó que últimamente los inspectores parecen poner más empeño al examinar las bolsas con lo recientemente adquirido, no se nota para nada una “persecución” a quienes no “exageran” en la cantidad de bultos o en el tamaño.



Estacionamiento de la Estación Internacional de Trenes

En la consulta, compradores posadeños indicaron que solamente les hacen registrar los productos electrónicos, sin importar el tamaño o juguetes grandes, ante la Aduana. Recordando siempre que la norma habla de un cupo mensual de 50 dólares para ciudadanos de la capital de Misiones, y de 150 dólares para aquellos que residan a más de 100 kilómetros de la frontera, que son ya considerados turistas.

Pero si trata de otros productos, que no sean los antes mencionados, y siempre que a simple vista se note que por cantidad se trata de una compra para uso personal y no para reventa, no hay inconvenientes.

Se espera que como cada año en esta época, se vaya de a poco incrementando la cantidad de personas que cruza la frontera.