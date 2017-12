Jorge Franco: “Acordamos con el Gobierno Nacional una compensación para los jubilados para que no pierdan plata”

Las partes llegaron hoy a un acuerdo para avanzar con la reforma previsional. “Se encontró una puerta para que los jubilados no pierdan plata y su poder adquisitivo”, explicó el legislador Jorge Franco, quien estuvo en la reunión en representación de Hugo Passalacqua, que se realizó esta tarde en el Congreso.

Jorge Franco. Radio República.

El gobierno nacional convocó a todos los gobernadores para tratar la Reforma Previsional. En representación de Misiones participó el presidente del bloque de diputados misionerista, Jorge Franco. Aseguró que se avanzó en mejorar y que el jubilado no pierda plata.

El legislador nacional por Misiones, dijo que se logró avanzar en una compensación para que no se pierda los seis meses de no recibir aumento, ya que la nueva ley comenzaría a regir en enero y cobrarían el primer aumento recién en marzo, obviando el de este semestre del año. Además dijo que se logró incluir a los de la moratoria, que estaban afuera en principio, además entra la asignación universal. “De una manera u otra tendrán una compensación para que no pierdan esos seis meses”, señaló el legislador quien aseguró que aún no saben ni cuando, ni como se pagará pero estima que será en enero o febrero.

De esta manera, el Poder Ejecutivo confirmó su compromiso de firmar un decreto que asegure un beneficio adicional para jubilados y pensionados con haberes inferiores a los 10 mil pesos y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo. Según da cuenta el texto consensuado durante el cónclave, este beneficio alcanzará a más del 70% de los jubilados y al 100% de los que cobraban AUH.

Participaron además del encuentro el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, los gobernadores María Eugenia Vidal (Buenos Aires) Juan Manuel Urtubey (Salta), Domingo Peppo (Chaco), Alfredo Cornejo (Mendoza), Gerardo Morales (Jujuy), Gustavo Bordet (Entre Ríos), el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, los diputados Emilio Monzó, Luciano Laspina y Daniel Lipovetzky, Pablo Kosiner, Eduardo Amadeo, Mario Negri, Manuel López, Carla Carrizo, Pablo Yedlin y Guillermo Snopek, y el senador Ángel Rozas, entre otros.