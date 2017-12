El intendente de Puerto Libertad dejará su cargo y lo reemplazará su hijo

RELACIONADAS Puerto Libertad realizará la apertura del Parque Acuático durante este verano 2018

Luis Ferreira, intendente de Puerto Libertad, dejará su cargo luego de la fiesta del aniversario del pueblo y asumirá en su reemplazo, el presidente del Concejo Deliberante, su hijo Fernando. El alcalde pedirá licencia sin goce de sueldo y cuando finalice ese periodo, dijo que presentará su renuncia. “Cuando fui candidato en 2015 anuncié que de llegar a la intendencia nuevamente me retiraría a los dos años Presenté el pedido al Concejo Deliberante. Me tomo licencia, pero reitero no regreso al municipio. Cuando termine mi licencia presentaré la renuncia”, le dijo Ferreira a una radio de Eldorado.

Ferreira es un viejo militante político que se identifica con el alfonsinismo. “Fue el padre de la democracia; fue un político incorruptible. Cuando murió se terminó el radicalismo. Yo siempre dije que era un radical alfonsinista que apoyaba al Frente Renovador”, sostuvo.

Ferreira había asumido como intendente el 10 de diciembre de 1991. Ejerció ese cargo hasta el 2003. En 2011 volvió a presentarse como candidato, accediendo a la intendencia. En tanto que en 2015 fue reelecto con más del 45 por ciento de los votos.

En la campaña de 2015 el jefe comunal había anunciado que si intención era ser intendente por dos años y luego retirarse de la política. Su lugar será ocupado por su hijo Fernando Ferreira, quien ocupa la presidencia del Concejo Deliberante.