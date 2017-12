Caso Selene, el juicio: la defensa de Victoria Aguirre analiza denunciar por falso testimonio a dos testigos

La defensa de Victoria Aguirre evalúa denunciar por falso testimonio a dos testigos tras la segunda audiencia del debate oral y público que se realiza en Oberá por el asesinato a golpes de la beba Selene (2).

Además de Victoria se encuentra en el banquillo de los acusados su ex concubino, Rolando Lovera.

Los defensores de la chica sostienen que la “curandera” Juana Dino y su hijo Ramón Romero dejaron muchas dudas. “No incurrieron en contradicciones, mintieron”, advirtió la abogada Roxana Rivas.

“Así no niego, no miento. Así como esta en el expediente así es, estoy diciendo la verdad. Así como esta en el expediente, así es, no tengo nada que agregar y nada que ocultar”, repetía Juana Epifania Dino. No quería que le pregunten y hasta llegó a gritar en el recinto. “Le voy a pedir que no grite, que se calme” le dijo Dra. Azucena García de González, presidenta del Tribunal.

La Fiscal Estela Salguero tuvo que leerle su testimonio en la etapa de instrucción. Tanto la representante del Ministerio Público como la abogada Rivas tuvieron que advertirle que estaba bajo juramente y que podría quedar presa si mentía.

“Los dos testimonios que fueron los más importantes en su momento para sostener la acusación contra Victoria, la de Epifania Dino, y su hijo, fueron falsos, incurrieron en falso testimonio estamos evaluando si pedimos que se instruya contra ellos la denuncia de ese delito”, remarcó Rivas y advirtió “que con este hecho se “está deslegitimando los dichos de estas personas que fueron utilizados no solo para la persecución penal sino también la persecución mediática de Victoria”.

“Son testimonios torpemente inducidos, los testimonios son en su la mayoría contradictorios, no se sostienen. En el caso de la Sra. Dino y su hijo Romero le han hecho decir una frase, alguien le enseñó y abusó de una pobre anciana, la usaron, usaron a estos testigos, aprovechándose de algunas limitaciones muy evidentes, son testimonios que están deslegitimados” apuntó el Dr. Eduardo Paredes, también defensor de Victoria.

Para este jueves se espera la declaración de Dra. Cristina Raquel Schiefelbein, Dr. Hector Sena, Dra. Miriam Nilda Ramonda, Dr. Gabriel Flores, Gabriel Alejandro Quiñones, y Oscar Krimer.

Los alegatos podrían presentarse el viernes y ese mismo día se conocería la sentencia.