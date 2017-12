Narcotráfico en Itatí: Roger Terán quiere que se fije fecha de debate para demostrar su inocencia

Roger Terán se prepara para pasar su primera Navidad tras las rejas a la espera de que se fije la fecha de debate para poder demostrar su inocencia.

El ex intendente de la localidad de Itatí permanece detenido en la cárcel de Marcos Paz desde principios de marzo. También lo acompaña su vice, Fabio Aquino.

Roberto Herrera, el abogado de Terán, volvió a insistir en que “la causa es mediática. El Gobierno, en su afán de decir vamos por todo, no tomó en cuenta siquiera las investigaciones. Por el Operativo Sapucay hay 17 paquetes de droga encontrados en una comisaría, cuando se hizo un megaoperativo en todo el pueblo. Ni siquiera se encontró una cantidad importante”.

“Después de esto se encontró droga en otros lugares y se dijo ‘está relacionado con Itatí’, pero eso es mediático, porque no está en la causa”, aclaró.

“Terán está angustiado. Sólo se queda tranquilo cuando ve lo que sucede en el mundo político con otras personas detenidas, pero es difícil seguir detenido cuando no tiene nada que ver. El dice que sabía de gente que tenía esta actividad pero no tenía pruebas, y la vez que denunció lo amenazaron de muerte”, contó el abogado.

“A él políticamente lo mataron. En el debate vamos a demostrar su inocencia, lo que pasa es que no hay fecha para el debate”, insistió en declaraciones a Radio Dos.

“Lo que pasa es que es complicado porque un juez como Sergio Torres metió preso un intendente, ¿y cómo da vuelta atrás?”, se preguntó Herrera.

El ex jefe comunal de Itatí, Natividad Terán, su vice Fabio Adrián Aquino, Carlos Alberto Bareiro, Alejandro Néstor Piris, Alejandro Ramón Gayoso, Federico Rachid Neme, Corina Araceli Noguera, Silvina Soledad Ayala, Angélica Viviana Saucedo, Hebelín Aída Aquino, Julio César Saucedo, Cristian Leonardo Aquino, Eduardo José Correa, Rubén Ernesto Ferreyra, Carlos Víctor López, Gabriel Fernando Alcaraz, Omar Antonio Serial y Francisco Antonio Noguera.

Están considerarlos miembros de una asociación ilícita en concurso real con el delito de tráfico ilícito de sustancias estupefacientes -en la modalidad de comercio- en calidad de coautores, agravado por haberse servido de menores de 18 años y por la intervención de funcionarios públicos.

Fuente: diario El Litoral