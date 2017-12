Cristina Britez, dijo que está en contra de la reforma previsional y que es un “robo a los jubilados”

La diputada nacional misionera del Frente para la Victoria, María Cristina Britez habló con Radio Libertad y adelantó que votará en contra de la reforma previsional que ayer obtuvo dictamen en la Comisión de Previsión y Seguridad Social de la Cámara de Diputados. Calificó el proyecto como un verdadero “robo” a los jubilados y llamó a sus pares a rechazarlo, a pesar de reconocer que Cambiemos tiene los votos necesarios para convertirlo en ley.

María Cristina Britez en Radio Libertad.

Indignada por cómo se dieron las cosas ayer en la reunión de comisión donde hubo gritos, empujones, insultos y los intentos de los ministros de Trabajo y Hacienda de la Nación de “explicar lo inexplicable”, acusó al oficialismo de querer sacar una ley a las apuradas con el argumento de que responde al acuerdo firmado por los gobernadores.

“Lo de ayer fue una muestra de autoritarismo. Estaban los damnificados, jubilados que querían expresarse o preguntar y no les dejaron. Esto es un robo a los jubilados y los trabajadores. Todos querían hablar pero no se podía cuando el diputado Eduardo Amadeo les gritaba y decía ya tenemos quórum como queriendo que esto sea un proyecto express y salga a puertas cerradas. A mí no me pusieron en esta banca para quedarme callada, sino para defender a los jubilados. Fui titular del Anses en la zona norte y acá van a ser perjudicados nuestros abuelos y abuelas, porque ya no van a tener su platita. Son casi mil pesos menos”, sostuvo.

Dijo que a los propios legisladores de Cambiemos le entregaban un instructivo porque no sabían cómo defender el proyecto. “Están desfinanciando al ANSES y son ellos – por Cambiemos – quienes están arruinando esto. Quieren que vuelvan las AFJP”.

Si bien dijo que insistirán en que sus pares reflexionen y se sumen al rechazo a este proyecto, el oficialismo tiene los números necesarios para convertirlo en ley. Finalmente dijo que sus pares legisladores se acuerden de que para ocupar ese lugar fueron votados por el pueblo y que “deben responder a los intereses de la gente y no al mandato de otros”.