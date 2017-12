Copa Sudamericana: Esta noche, Independiente visitará a Flamengo en el estadio Maracaná para definir al nuevo campeón

Luego de superarlo por 2 a 1 en el partido de ida jugado el pasado miércoles 6 de diciembre en el estadio Libertadores de América, Independiente visitará esta noche al Flamengo de Brasil en el mítico estadio Maracaná por la vuelta de la final de la Copa Sudamericana. El cotejo arrancará a las 20.45 con el arbitraje del colombiano Wilmar Roldán y será televisado por Fox Sports.

Teniendo en cuenta que el gol de visitante no se contabiliza en esta instancia, la derrota por diferencia de un tanto conducirá a que el campeón del certamen se defina por penales. Mientras que, un triunfo o un empate le darán al “Rojo” la corona.

Cabe recordar que el conjunto argentino en el encuentro de ida había comenzado abajo en el marcador, ya que un soberbio cabezazo de Réver le dio la ventaja al Flamengo. Pero, Emanuel Gigliotti y Maximiliano Meza dieron vuelta el resultado.

Aunque todavía Ariel Hoaln no confirmó el equipo, en la previa se especuló que Independiente podría formar con una línea de cinco defensores con Fabricio Bustos y Juan Sánchez Miño por las bandas.

Con esto, se generaría el ingreso de Fernando Amorebieta en la última línea y la salida de Martín Benítez de la zona ofensiva, Aunque, también podría entrar Nicolás Domingo en lugar del uruguayo Alejandro Silva. Pero nada está confirmado y estimas que el técnico hasta último momento podría guardar una sorpresa en el equipo.

En tanto que del lado del equipo brasileño aún persiste una duda, porque su director técnico Reinaldo Rueda, podría darle rodaje a Everton en lugar de Lucas Paquetá. Mientras que en el banco de suplentes esperará su turno Federico Mancuello, ex Independiente.

Por último, cabe destacar que el ganador de esta competencia obtendrá el pasaje para otras dos finales, por un lado Recopa Sudamericana ante Gremio de Brasil y la Suruga Bank frente al Cerezo Osaka.