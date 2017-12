Mercantiles insisten con el bono de fin de año y la restricción del horario de atención al público en las fiestas

Los representantes de los empleados de comercio, insisten en que las empresas abonen el bono de fin de año sus empleados. Realizaron la solicitud en comercios de la ciudad de Posadas y localidades del interior, entendiendo que vienen las fiestas y necesitan un incentivo para fin de año. “Nosotros solicitamos un monto de 4 mil, no quiere decir que sea necesario que sea ese monto pero aproximado, ya tuvimos algunas confirmaciones”, aseguró Agustín Gómez, secretario gremial del Centro de Empleados de Comercio.

Además aclaran que este no sería el sueldo ni el aguinaldo, es un bono de navidad, el sueldo y el aguinaldo es obligatorio. En el caso de algunos supermercados le darán a saldo para que consuman en el mismo supermercado. “Lastimosamente hay algunos comercios o algunas pymes que le estamos solicitando que le paguen bien el sueldo, será difícil insistir con el aguinaldo y es imposible lograr que le paguen un bono por las fiestas” indicó Gómez

También presentaron una nota al ministerio de trabajo, solicitando horario de cierre del día de navidad y año nuevo. Si bien cae domingo, manejan la confirmación de algunos comercios de que igual abrirán y por ello solicitan que los comercios cierren a las 16 horas.

Horario de corrido

Sobre el pedido del cambio de horarios de atención de comercios de la ciudad, por horarios de corrido, todavía no tuvieron respuesta de la Cámara de Comercio. Gómez explicó que es un tema en que se tienen que poner de acuerdo entre todos los comerciantes, porque no hay una prohibición de hacerlo o no hacerlo. Además explican que sería efectivo para los dos sectores, tanto para los trabajadores como para el sector empresarial, y tanto en lo económico como en lo social.

En lo económico los trabajadores van a gastar menos en colectivo o en combustible y en lo social los trabajadores tendrían más tiempo para estar con la familia. El horario solicitado fue de 9 a 17 o de 10 a 18. Pensando así, por la mañana, los empleados tendría tiempo para llevar a los chicos a la escuela y quizás hacer algún trámite y a la tarde para llegar a su casa y compartir más tiempo con su familia. “Hoy si salís a las nueve de la noche llegas a tu casa a las diez y ya solo queres descansar porque al otro día debes volver temprano” Aseguró Gómez

En cuanto a lo económico, en el sector de los empresarios, apuntan al turismo, explican que un turista que sale a almorzar en el centro come en un restaurante y después se encuentra con que esta todo cerrado en el centro de la ciudad. También destacan el tema de seguridad, los comercios cerrarían más temprano. Una de las excusas de los empleadores era el del refrigerio de medio día, desde el Centro de Empleados de Comercio indican que la ley no dice que deben pagar el almuerzo al trabajador, sino que debe darle un tiempo para que este pueda almorzar.

“Hay comercios como los hipermercados, los mayoristas, los locales del shopping, que trabajan en horario de corrido e indican que hay consumo en la hora de la siesta. En Encarnación hay horario de corrido y siempre hay fila en el puente por lo que es evidente que el posadeño compra en el horario de la siesta. Es una cuestión cultural que creemos que va a ser muy beneficiosa. Explicó Gómez

La última novedad que tuvieron es que la Cámara de Comercio comenzó con encuestas al sector trabajador y a los consumidores, y esperan el resultado del análisis de dichas encuestas.