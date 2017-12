El iPhone 8 llega a la Argentina y costará el doble que en Estados Unidos

El iPhone 8, el nuevo smartphone que Apple presentó en septiembre, llegará a la Argentina de la mano de retailers y operadoras móviles hacia fines de diciembre. Claro fue la primera en anunciar la fecha y precio del dispositivo liberado.

Según un comunicado difundido por la compañía, el equipo se comenzará a vender en locales de todo el país y en su tienda digital a partir del 22 de diciembre.

El iPhone 8 de 64GB costará $27.999 y el iPhone 8 Plus de 64GB se venderá a $31.999. El producto podrá adquirirse con financiación de hasta 18 cuotas. La otra novedad, según informa la compañía, es que a partir de hoy habrá descuento en otros modelos.

“Los modelos de iPhone que ya se comercializaban en Claro, bajarán un promedio del 10% sus precios, consecuencia de la reducción de alícuota en Impuestos Internos a productos importados”, se remarca en el comunicado.

Según se puede ver, el buque de insignia de Apple saldrá más del doble de lo que se vende en Estados Unidos, donde el valor del iPhone 8 de 64 GB es de USD 699 (12.160 pesos) y el de 8 Plus con la misma capacidad es de USD 799 (13.902 pesos). A esto hay que sumarle los impuestos que varían en torno al 7 y 10% según el estado; salvo en cinco donde no se abonan impuestos por venta: Alaska, Delaware, Montana, New Hampshire y Oregon.

En caso de que se quisiera comprar el equipo y traerlo al país habría que abonar el 50 por ciento sobre el excedente de los 300 dólares de franquicia. O sea que si se adquirió un móvil de USD 699, se debe abonar USD199,5 (el 50% sobre los USD 399 de excedente).

En plataformas de venta online como Mercado Libre se vende el iPhone 8 con 64 GB a valores entre los 19 y 24 mil pesos; y la versión Plus con 64 GB cuesta, en promedio, entre 23 y 32 mil pesos.