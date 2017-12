Guaraní: el plantel fue licenciado hasta el 2 de enero y ya se anticipan algunos cambios dentro del equipo de Salinas

Se viene una etapa dura en La Franja ya que nuevamente habrá que luchar por conservar la categoría cuando la ilusión claramente era otra al principio de temporada. Después la realidad y el propio rendimiento del equipo fue poniendo al club de Villa Sarita en la situación actual, luchar para no descender. Si bien las idas y vueltas de un larguísimo Federal A le permiten tener chances por el segundo ascenso desde La Reválida, fase que jugará en enero, la cabeza está puesta en mantener su lugar.

Todo esto ya tiene los primeros cambios y uno de ellos es la salida de Sergio Lotz como preparador físico. Si bien no era el primer candidato en su momento, cuando llegó había generado alegría y conformidad en Pico Salinas. Ahora parece que eso se terminó y en su lugar asumiría otro viejo conocido del DT, como lo es Juan Domingo Rosas, más conocido como “Mingo” quien estuviera muchos años en Crucero del Norte y últimamente por Bartolomé Mitre.

También el dilema a resolver para el entrenador es la ida de jugadores que por una cuestión lógica, solo se pueden incorporar dos, la idea es que no se desarme el plantel. Pero aquí está el problema ya que los rumores indican que son varios los que no seguirán. Los nombres más destacados son Facundo Vera y Arnaldo Pereira. En el caso del defensor paraguayo, se iría a otro club por una mejor oferta mientras que lo del arquero parece ser un problema de indisciplina que aún no tiene resolución pero que a la fecha estaría más cerca de abandonar el club que de seguir.

Con este panorama, el plantel franjeado volverá al trabajo el 2 de enero y esa fue otra cuestión de discordia si se quiera con el cuerpo técnico. Al parecer el DT quería comenzar los trabajos de pretemporada el 26 de diciembre pero los jugadores no habrían aceptado por tener diagramadas sus vacaciones de antemano.

Futbolisticamente el equipo terminó mal, casi igual como en todo el torneo, solamente pasajes aliviadores con algunos triunfos le dieron aire a un elenco golpeado que fue sin dudas de los peores de la categoría en cuanto a rendimiento y resultados. Ahora estará en la misma zona 4 con los equipos que no hayan clasificado y si quiere avanzar de fase deberá ser el mejor. En la instancia venidera jugará con Juventud Antoniana, Sportivo Patria, San Jorge, Altos Hornos Zapla y Deportivo Mandiyú.