Caso Selene, el juicio: curandera declaró haber visto a la nena muy lastimada 48 horas antes del crimen y acusó a la madre de violenta

Juana Dino tiene el don de vencer para aliviar las dolencias de los niños, lo hace desde hace más de 30 años.1 Dos días antes de que mataran a golpes a Selene Aguirre (2), en Oberá, atendió a la nena y notó que presentaba golpes en la cara, una mano y las costillas. En su declaración ante la Policía primero y la Justicia después dijo que le reprochó a Victoria, la madre de la niña, por estas lastimaduras y aseguró que la chica tenía actitudes violentas.

“Cuando yo le alzaba, ella no lloraba.

‘¿Por que le golpeaste tan feo?, le dije. Y ella lo negó, habló de unas convulsiones, pero esa nena no podía ni sentarse sola”, declaró Dino.

“Rolando Lovera, su pareja, le dijo que le dijera lo que había hecho y entonces ella bajó la cabeza. Cómo no paraba de llorar, le puso una toalla en la cara. ¿Por qué le haces eso? ‘, le reclamé”, añadió.

Su declaración fue leía esta mañana durante la exposición oral del auto de elevación a juicio, el primero paso del debate oral.

La autopsia determinó que Selene murió por un traumatismo y fractura de cráneo.