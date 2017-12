Aseguran que es una pieza jurídica “lamentable” las restricciones de la Aduana Argentina

Así opinó el abogado experto en legislación aduanera, Luis Palma, quien fue administrador de la Aduana en la época en la que se hizo la resolución que limita el monto en las compras para los que viven dentro de un radio de 100 kilómetros de la frontera.

Luis Palma. Radio República.

Desde el 15 de diciembre se aplicará la resolución de Tráfico Vecinal Fronterizo -que data de 2001- las autoridades indicaron que se hará tal como se venía haciendo. Implica una limitación en el monto de las compras. De esta manera, los que residen en un radio de 100 kilómetros del puente internacional “San Roque González de Santa Cruz”, quedan limitados a realizar compras los días hábiles de 7:00 a 19:00 y por un monto no superior a 50 dólares por persona.

El abogado, Luis Palma, consideró que es una pieza jurídica lamentable donde se busca combatir el ingreso de mercadería para los que viven en Posadas, Iguazú y lugares fronterizos. Indicó que la norma siempre estuvo vigente y asegura no entender porque comienza a aplicarse ahora.

Señaló que la norma quedó guardada y a veces se aplicaba y a veces no. El abogado consideró necesario tratar de armar un trabajo para corregir las asimetrías donde el gran perjudicado es el comercio misionero y la economía misionera. Para Luis Palma la provincia debe corregir la carga impositiva en la frontera.