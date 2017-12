Aguirre, durísimo con los concejales que se aliaron a Cambiemos en Eldorado: “Son dirigentes acostumbrados a este tipo de traiciones”

El intendente de Eldorado, Norberto Aguirre, cargó contra los concejales del Frente Renovador Yolanda Caballero y Fabio Martínez, quienes luego de acordar con sus pares de Cambiemos consiguieron la presidencia y la vicepresidencia, respectivamente, del Concejo Deliberante, cuando el acuerdo era que Jorge López, ex funcionario municipal, fuera el elegido. El alcalde consideró que no se trata de un pase de la Renovación a Cambiemos, aunque no descartó que pudiera ser el caso. “Fabio Martínez es hermano de la ex diputada provincial (y subsecretaria de Cultura de la provincia)Griselda Martínez y cuñado de Coco Gómez, vicepresidente del IPS, dos personas involucradas fuertemente en la Renovación, acostumbradas a este tipo de traiciones, pero no creo que sea un pase a Cambiemos”, indicó.

Además indicó que hasta el sábado el acuerdo era votar por López y que el domingo fueron sorprendidos cuando, con el voto de Liliana Chamorro y Héctor Falsone, de Cambiemos, Caballero y Martínez alcanzaron los cargos. “Hubo sorpresas pero uno está acostumbrado a este tipo de negociaciones. Teníamos consensuado hasta el sábado, pero hubo un acuerdo entre Fabio Martínez, concejal electo de la Renovación y Yolanda Caballero, pactaron con la gente de Cambiemos y obtuvieron la presidencia y la vice presidencia. Ya a esta altura, después de tantos años, ya no me sorprende nada. Lo único que hay que hacer, es hacer las cosas bien desde el Ejecutivo”, añadió.

Aumento de la dieta

Aguirre reveló que en la última sesión del concejo deliberante con la composición anterior, se aprobó un aumento del 15 por ciento en las dietas de los concejales, con el voto de tres ediles de Cambiemos y de la propia Caballero, hoy presidenta del cuerpo deliberativo. Agregó que ese porcentaje representaría unos 7 mil pesos más en los salarios. “Fue algo que nos sorprendió a todos, votaron tres de Cambiemos y la doctora Yolanda Caballero, este incremento que nadie sabía. Aparentemente la presidenta va retrotraer y va dar marcha atrás esa medida porque reciben ese 15 por ciento que significa 7 mil pesos más y es una resolución que firma el concejo y después el incremento que se pauta con el resto de los empleados. Me parece una barbaridad, esto nos va perjudicar lo que tenemos proyectado. Si hay voluntad y se acepta, se puede dar marcha atrás”, se esperanzó.

Bono de fin de año

En cuanto a las cuentas del municipio, Aguirre afirmó que se encuentran al día y adelantó que estarán en condiciones de pagar un bono de 1500 pesos, por única vez, que será depositado entre navidad y año nuevo para todos los empleados municipales. Además indicó que el 15 de diciembre estarán depositados los aguinaldos, en la misma fecha que abona la provincia.