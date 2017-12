Se realizó la noche del “reencuentro técnico” de la EPET 15 de Puerto Piray

Este fin de semana tuvo lugar la fiesta de egresados 2017 y la noche del “reencuentro técnico” de la EPET 15/ETCA (Escuela Técnica Celulosa Argentina) de Puerto Piray. En la oportunidad se presentó el escenario número 33 de la promoción 2017 denominado “escenario de los escenarios” por haberse recopilado varios de ellos realizados en años anteriores.

Luego de la fiesta de egresados que se realizó el viernes con la promoción 2017 de la EPET 15, en el polideportivo municipal de Puerto Piray, el sábado tuvo lugar la noche del “reencuentro técnico” bajo la temática “historia de los escenarios” en homenaje a todos los que se hicieron desde el año 1984.

A la cena show asistieron los ex directores y ex alumnos de distintas promociones y se presentó el escenario número 33 denominado este año, “escenario de los escenarios” por haberse gestado de la recopilación de varios realizados en años anteriores.

El evento se desarrolló en un marco emotivo de reencuentros, charlas, abrazos y de volver a compartir un grato momento con ex compañeros, ex colegas y ex alumnos de la institución.

En diálogo con Misiones On Line, el profesor de la EPET N° 15 de Puerto Piray y parte de la organización, Aldo Chávez, manifestó “el escenario de los egresados es siempre lo más esperado de cada recepción porque allí los alumnos de quinto año que por tradición construyen el escenario de los egresados de sexto. Las partes que componen el escenario poseen movimientos electromecánicos. Y es el momento en el que los alumnos vuelcan en el montaje todo lo aprendido durante los 5 años del ciclo escolar. Este año en particular se usó el PLC (programador lógico controlable)”.

Chavez dijo además que “vino menos gente de lo que esperábamos al reencuentro, vinieron gente de Asunción, del sur de nuestro país, de Buenos Aires y demás, pero gente de la zona vino muy poca. De todas maneras para nosotros fue muy emocionante volvernos a encontrar con los que estuvieron presentes”.

Luego de la cena del reencuentro se presentó el grupo RCA de Encarnación y continuó la fiesta con noche retro a cargo del DJ Chompi Ramírez.