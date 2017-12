Ricardo Wellbach dijo que buscarán instalar en Diputados el debate por la coparticipación

El flamante diputado nacional por la Renovación, Ricardo Wellbach, dijo que su nuevo cargo es un rol que asume con profunda responsabilidad para el pueblo de Misiones. Confirmó que se preparan para las sesiones maratónicas que serán el día 19 y 20 de este mes, donde se discutirá la reforma fiscal, la previsional y el presupuesto para el 2018 que todavía no fue votado.

Ricardo Wellbach, en Canal 12.

“Queremos estar a la altura de las circunstancias. Juramos el día miércoles y volvimos a la provincia a para hacer algunos actividades que corresponden a la actividad partidaria. Estamos preparándonos para las sesiones maratónicas que serán el día 19 y 20, que el presidente convoco a extraordinarias desde el día 11 al 31 de diciembre, son paquetes de leyes, la reforma fiscal, la previsional y el presupuesto para el 2018 que todavía no fue votado”, dijo.

En cuanto a cómo es el espacio de la Renovación en la Cámara de Diputados de la Nación, dijo que el bloque misionerista, está compuesto por 5 integrantes. “A su vez en algunos temas importantes nos integramos al Interbloque Federal de más de 30 legisladores en defensa de las provincias como lo hacen los gobernadores cuando se reúnen, progresivamente tenemos que ir logrando conquistas y una en la que vamos a trabajar todas las provincias va a ser el tema de la coparticipación”.

Además dijo que el Interbloque Federal será el espacio donde se tratará lo que atañe a las pymes y economías regionales y las producciones locales. “Los legisladores nacionales de otras provincias, y los de la provincia de Buenos Aires no saben qué índice de coparticipación tenemos nosotros, no saben cómo viven los misioneros, y esa es nuestra misión. En otra época nuestros legisladores se integraban a un bloque de un partido nacional y respondían a los intereses del partido y no a los intereses de Misiones, nosotros los 5 vamos a responder a los intereses de los misioneros porque ese es el objetivo primordial”.