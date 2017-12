Rafael Morgenstern: “Hay que seducir a los chicos para que dejen el celular y practiquen deportes”

Es el gran anhelo del Ministro de Deportes de la Provincia. A punto de cumplir dos años en el flamante ministerio, el piloto fue a fondo en una extensa entrevista con Misiones OnLine TV. Aclaró que no tiene aspiraciones políticas, “pero soy un agradecido de este espacio político, La Renovación, que me permitió estar en este lugar”. Se refirió a la pileta olímpica que estará lista el año que viene y los desafíos para los próximos años.

Distendido, con la comodidad que significa estar “en casa”, Rafael Morgenstern recibió a Misiones OnLine para hablar de su gestión en una extensa entrevista. Como en sus mejores épocas de piloto, el joven de 33 años y padre de gemelos no esquivó ningún tema y fue a fondo para explicar cuál es su norte: “Este ministerio está para que los chicos dejen el celular y hagan deportes, porque en el deporte van a encontrar valores”.

Sentado en el frente del Cepard (Centro Provincial de Alto Rendimiento) que lo muestra con orgullo, Rafa, como lo llaman todos, contó que lo que más le pide el gobernador Hugo Passalacqua “es estar cerca de la gente”. Y lo menciona varias veces en la nota, porque fue quien lo convenció para que ocupara un cargo tan importante, a pesar de que en los inicios, el “ambiente” lo miraba con cierto recelo, quizás por su juventud o por venir del mundo del automovilismo. “No hay que prejuzgar a la gente. Hay casos de deportistas olímpicos que no les fue bien en su gestión y gente del ámbito privado que le fue muy bien. Ya la gente tendrá su momento de evaluar mi paso por este Ministerio”, contestó sobre el tema.

¿Y cómo crees que te van a recordar?

“Quizás no nos recuerden por alguna mega obra, pero sí por la cercanía con la gente”

Ya se acostumbró a que todos los días atiende en su oficinas a deportistas que vienen “a pedir una mano”, sin embargo, desde que asumió, se encargó personalmente de explicar a cada representante de las múltiples disciplinas que se practican en la provincia, de que primero hay que ordenarse, pertenecer a una Federación y todo será más fácil para recibir colaboraciones para viajes y elementos útiles para competir. “Tenemos que ayudar de manera ordenada para que haya menos injusticias, porque en el desorden los vivos siempre triunfan y de a poco tenemos que erradicar eso”.

Uno de los primeros pedidos que le hizo el Gobernador cuando comenzó la era del nuevo Ministerio de Deportes, fue la concentración de actividades deportivas que sirvan no solo para integrar a chicos de toda la provincia, sino para darle igualdad de oportunidades, más allá de distancias o infraestructura. Así nació Los Juegos Deportivos Misioneros, “donde todo es más justo porque compiten todos y a las instancias regionales, provinciales y posteriormente nacionales, participan los que clasificaron, los que se ganaron ese derecho, sin importar de qué punto de la provincia son”. En ese mismo punto, párrafo especial para el deporte adaptado, que tiene una gran visibilidad “y la verdad es que tengo una debilidad por el deporte adaptado. Me emocionan realmente”, confió.

Primero lo masivo, después lo popular

El presupuesto del Ministerio de Deportes todavía no está acorde a lo que cualquier ministro desearía, para proyectar su gestión, “es que la situación económica del país está complicada, de todas maneras ya me tocó dos veces ir a la Cámara a explicar en qué vamos a gastar y siempre lo entendieron”. En consecuencia, ¿en qué invierte el dinero el Ministerio de Deportes? Para explicarlo, Morgenstern tomó como ejemplo el automovilismo, actividad que conoce muy bien para desarrollar la idea: “Hay disciplinas como el automovilismo donde el Estado poco puede hacer porque los presupuestos son altos. Igual de alguna manera siempre hay que acompañar. Entonces para entender el concepto de que primero está lo masivo y después lo popular hay que tomar el caso de OTC, que tranquilamente nosotros podríamos ayudar a qué tenga un gran equipo y entonces a nivel nacional mencionan a Misiones y su gran equipo de básquetbol, pero si después no tenés una buena Liga Provincial, con muchos chicos jugando al básquetbol, no sirve. Por eso primero lo masivo, para atender al sector a los que más necesitan. Nos encantaría ayudar más a Crucero, a Guaraní, pero no tenemos presupuesto para eso y aportamos desde donde podemos”,

Otra conquista que Rafa señala es la flamante ley de sponsorización, donde empresas privadas podrán ayudar a deportistas con importantes beneficios impositivos. “El primer caso es el del tenista Monferrer, que ya tiene todos los papeles terminados y está a punto de salir el expediente desde Rentas para que pueda acogerse al beneficio”. Y de todas las obras proyectadas, la más esperada es la de la pileta olímpica: “El año que viene llega la pileta. Ojalá que sea una obra insignia de esta gestión como otras obras que espero se concreten. Cuando tengamos la pileta funcionando vamos a tener cientos de chicos acá, porque ya venimos trabajando muy fuerte con la natación incluso antes de que llegue la pileta olímpica”

Cae la tarde, el sol comienza lentamente a esconderse, el paisaje inspira tranquilidad y mientras toma aire, Morgenstern aclara: “Yo soy la persona que ven, transparente absolutamente. Con los pies sobre la tierra siempre. Me ha tocado una etapa de mucha fama cuando ganaba carreras y era tapa de los diarios y me tocó pasar momentos que iba a dejar todo y estaba buscando trabajo porque no estudié. Finalmente pude salir adelante en lo deportivo y eso me llevó a donde estoy hoy”.

Si todo lo relacionado a su gestión lo emociona, cuando incluye a su familia, alguna lágrima intenta filtrarse en la charla. “El orgullo más grande es que mis hijos me recuerden como una persona que hizo algo por el deporte. Para eso trabajo muchas horas del día. Pongo cuerpo y alma”.

¿Figura nueva de la política?

En tiempos donde se menciona muy fácil la palabra “refresh” para relacionarlo con un cambio generacional en algunos sectores de la política, Rafael Morgenstern emerge como una figura nueva, joven, con empuje, del interior, carismático y un perfil para hacer una gran carrera y no precisamente arriba de un auto. Sin embargo, el (ex) piloto le puso un freno a cualquier especulación: “No tengo ambiciones de ningún tipo. Tengo compromiso con los que me han dado la oportunidad de hacer política. Me preguntan siempre de qué partido vengo y les digo de La Renovación”.

Independientemente del discurso, o de alguna respuesta de ocasión, el actual ministro de Deportes sabe que integra un espacio político importante y no puede apartarse de ello. “Creo en la política porque es necesario para intentar buscar algo mejor, por eso hay que involucrarse. Este espacio es un lugar de puertas abiertas. Acá no hay egoísmos por eso me siento identificado”.

La entrevista completa se puede mirar ahora en Misiones Online TV pero para el final de la charla, Morgenstern dejó un par de conceptos más: “Entré para irme porque sé que esto es pasajero”, sobre su continuidad en la cartera deportiva y cerró con la siguiente frase: “Hugo (Passalacqua) entendió que con el deporte hay que estar siempre, no sólo cuando hay campaña electoral. Este Ministerio vino para quedarse. El que quiera hablar de deporte viene, nos golpea la puerta y pasa”.