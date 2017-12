Misiones desde enero tendrá una nueva Planilla de Prestaciones ambulatorias del Primer Nivel de Atención en el ámbito público

Desde el 1 de enero de 2018 el Ministerio de Salud Pública de Misiones implementará la nueva “Planilla de Prestaciones ambulatorias del Primer Nivel de Atención”, en reemplazo de la actual “Planilla diaria de consultas médicas”, buscando incorporar así las prácticas de todo el equipo de salud y no sólo las prestaciones médicas.

El Ministro de Salud Pública, Dr. Walter Villalba firmó hoy la resolución ministerial 2579/17, que aprueba la modificación de la planilla. Fue en el marco de la reunión mensual de la Coordinación de Programas de Misiones (CoPMis).

El nuevo formato es válido no sólo para las acciones sanitarias al interior del efector sino también para las acciones extramuros que se realizan, tales como las rondas sanitarias, operativos de salud, talleres, entre otras.

La responsable de la Dirección de Programación y Planificación de la cartera sanitaria provincial, Ana María Gassmann, destacó que “este diseño resulta de gran trascendencia, dado que el primer nivel de atención realiza múltiples prestaciones (profesionales -enfermería, nutrición, trabajo social, actividad física, etc.-, técnicas: consejería, tamizaje, relevamientos sanitarios, etc.) que normalmente no son registradas o bien lo son en múltiples soportes y en función de diferentes iniciativas/programas, no permitiendo unificar información, recargando las acciones de registro, o bien perdiendo directamente los mismos. La nueva planilla permitirá también fortalecer la base de datos del Ministerio, permitiendo generar los reportes estadísticos necesarios en torno a diagnósticos, prestaciones, actores, prestadores y otros”. La implementación será gradual desde el 1 de enero de 2018.