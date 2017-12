El Ministerio de Desarrollo Social desestimó las denuncias por “persecución” realizadas por estudiantes que viven en albergues

Entre otros reclamos, el Colectivo de Albergados Misioneros en Lucha indicó que el reglamento es una herramienta que puede ser utilizada “como forma de presión política” y “coartar cualquier tipo de organización”. Desde la cartera encargada del área indicaron que “no ha pasado jamás que alguien se quede afuera” por cumplir las normas de convivencia.

Exequiel Ferreyra, Colectiva de Albergados Misioneros en Lucha; Radio Libertad

El año estudiantil está próximo a finalizar para los estudiantes de la UNaM, aunque no por ello las aguas están calmas en la casa de estudios misionera. El Colectivo de Albergados Misioneros en Lucha, que engloba tanto a militantes como a independientes, reclama modificaciones en el reglamento para otorgar las becas que año a año le permiten a estudiantes de toda la provincia residir en los albergues de la capital misionera. Según alegan, el mismo “es una herramienta que es utilizada como forma de presión política para coartar cualquier tipo de organización”.

Como primer punto, según comentó Exequiel Ferreyra -uno de los integrantes del movimiento-, “es discriminatorio con las mujeres, ya que plantea la expulsión de toda mujer que quede embarazada, en lugar de darle una cobertura”. Además, en palabras del joven, “plantea una expulsión de tipo arbitraria. Si ellos lo consideran pertinente, te pueden dejar en la calle”.

El otro eje radica en la medición del rendimiento académico, un requisito -según el reglamento- indispensable para poder renovar la beca año a año. “El rendimiento que se solicita es de un 80% de las materias anuales aprobadas, pero lo cierto es que esta forma de medir es muy arbitraria, porque no tiene en cuenta la particularidad de los sujetos que están estudiando: hay muchos que estudian y trabajan, por ende no pueden cursar todas las materias del año. Tampoco coteja qué carrera estás cursando, porque cada carrera tiene un plan de correlatividades distinto, por lo que el hecho de no aprobar la materia de primer año te deshabilita a cursar prácticamente todo segundo”, especificó el joven que reside en el abergue de Villa Lanús con otros 47 estudiantes.

Pablo Núñez, subsecretario de la Juventud; Radio Libertad

Quien salió al cruce de los reclamos de los estudiantes fue el subsecretario de la Juventud, Pablo Núñez, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social: “En toda institución donde el Estado tiene injerencia hay un reglamento. Las becas de albergue duran un año, entonces los chicos piden la renovación a fin de año”, al tiempo que especificó que “el reglamento exige el 80% de las materias cursadas durante el año aprobadas. Es el promedio general en muchísimos albegues de todo el país, no es un porcentaje que decidimos al azar”.

No obstante, el funcionario anticipó que el reglamento del año que viene incluirá un consenso entre las propuestas de los alumnos y la realizada por el sector jurídico del Ministerio, por lo que se reducirá ese 80% a un 70% de materias anuales aprobadas, “para darle un poco de posibilidades a los chicos”.

“Los chicos han solicitado reuniones, han planteado ciertas situaciones, se han manifestado exigiendo arreglos edilicios y algunas modificaciones en el reglamento, y nosotros hemos hablado con ellos”, comentó Núñez, quien se mostró sorprendido por el tenor de las acusaciones, ya que “jamás anduvimos atrás de los chicos persiguiéndolos”.

Por otro lado, el funcionario admitió la existencia de la regla que indica que “las chicas que queden embarazadas tienen que avisar” para que se analice su situación, aunque explicó que esa norma nunca se llevó a la práctica.

“No ha pasado jamás que alguien se quede afuera, ni por eso ni por lo del 80%. Es más, el reglamento nos habilita a hacerles sanciones a los chicos, pero eso tampoco pasó nunca. Si hay alguien del Ministerio o de nuestro equipo que haya perseguido a un estudiante, nosotros vamos a tomar medidas con esa persona, pero jamás ha pasado”, aseveró Núñez.

Mañana a las 8:30 los estudiantes realizarán una concentración en las esquinas de Ayacucho y Bolívar y luego marcharán hacia el Ministerio, donde entregarán documentación solicitando la reapertura de la discusión por el reglamento, “para que el año que viene todos tengamos garantizada la continuidad”.